정동영, 영국대사 만나 “한반도 평화·안정에 협조 부탁”

국회 의원회관서 콜린 크룩스 대사 접견

“英 포용정책, 北 국제사회로 나오게 해”

정동영 통일부 장관, 주한 영국대사 접견 정동영 통일부 장관이 22일 서울 여의도 국회 의원회관에서 콜린 크룩스 주한 영국대사와 만나 기념 촬영하고 있다. 2025.8.22 통일부 제공

정동영 통일부 장관이 22일 콜린 크룩스 주한 영국대사를 접견하고 한반도 정세와 대북·통일정책 관련 양국의 협력 방안에 대해 논의했다고 통일부가 밝혔다.정 장관은 이날 국회 의원회관에서 크룩사 대사를 만나 남북 관계 복원과 한반도 평화 공존을 중심으로 하는 정부의 대북·통일정책 기조를 설명했다.정 장관은 모두발언에서 “영국이 2000년 김대중 대통령의 포용정책을 적극적으로 지지하며 북한과 수교해서 북한을 국제사회로 나올 수 있게 노력하신 데 대해 대단히 감사하다”고 말했다. 이어 “다시 한반도 긴장을 완화하고 평화와 안정을 되찾는 과정에서 많은 협조를 부탁한다”고 당부했다.크룩스 대사는 “한반도의 평화와 안보는 영국의 국익으로 간주하고 있다”며 “억지력과 대화 등 여러모로 협력을 기대한다”고 화답했다.정 장관은 오는 25일(현지시간) 열리는 한미 정상회담을 거론하며 “(도널드) 트럼프 대통령은 본인만이 북한 문제를 해결할 수 있다는 자부심과 자신감을 갖고 있기 때문에 많은 기대를 갖고 있다”고 말하기도 했다.크룩스 대사도 “트럼프 대통령은 그 누구보다 북한을 잘 아는 대통령”이라며 “앞으로 평화로, 그리고 비핵화로 이어지길 기대한다”고 말했다.통일부는 정 장관과 크룩스 대사가 한반도 평화와 통일로 나아가는 과정에서 지속적으로 소통과 협력을 강화해 나가는 데 뜻을 모았다고 전했다.