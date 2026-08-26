[서울신문·삼성 공동 캠페인] “청년과 행정·기업 직접적 연결… 이젠 정책 수혜자 아닌 설계자”

[청년, 지역의 내일을 만들다] ‘청년이 바라는 지역 비전’ 토크쇼

이미지 확대 도현석 사단법인 청년으로 이사 닫기 이미지 확대 보기 도현석 사단법인 청년으로 이사

이미지 확대 정유진 나다움놀이터 대표 닫기 이미지 확대 보기 정유진 나다움놀이터 대표

세줄 요약 대구경북 청년포럼 ‘청년 인스파이어 스피치’에서 참석자들은 청년 정책이 늘었지만 삶 전반을 아우르지 못한다고 지적했다. 청년을 정책 아이디어 제공자에 그치지 말고 설계·실험·평가까지 참여시키고, 지역 기업·역사·문화 자원과 연결해야 한다고 제안했다. 청년을 정책 수혜자 아닌 설계자로 전환 제안

행정·기업·미래산업과 청년 직접 연결 강조

지역 정체성·역사문화 자원 콘텐츠화 주장

2026-08-26 12면

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대구·경북 청년들이 바라는 미래를 그려 나가기 위해서는 “단편적인 지원이 아닌 지역과 청년의 삶을 유기적으로 연결하는 정책을 펼쳐야 한다”는 제안이 나왔다.25일 ‘대구경북 청년포럼’이 마련한 ‘청년 인스파이어 스피치’에서 참석자들은 ‘우리가 생각하는 지역의 비전’을 주제로 토크쇼를 펼쳤다. 참석자들은 청년 정책의 양과 질은 높아졌지만 청년의 삶 전반을 아우르지 못한다는 점에 공감했다.청년들의 요구가 담긴 정책을 발굴·제안하는 활동가인 도현석 사단법인 청년으로 이사는 “청년의 역할은 정책 아이디어 제공에 그쳐서는 안 되고 정책 설계·실험·평가 과정 전반으로 확대해야 한다”며 “이를 통해 행정과 기업, 미래 산업을 청년과 직접적으로 연결시켜야 대구·경북에서 비전을 찾고 삶의 기반도 갖출 수 있을 것”이라고 내다봤다.청년과 노년, 청소년 등 세대를 이어 주는 정유진 나다움놀이터 대표는 청년이 지역의 정체성을 발굴하는 것만으로도 비전을 키울 수 있다고 강조했다. 정 대표는 “지역을 기반으로 살아가는 사람과 세대를 이해하고 다음 세대와 다른 지역으로 확장하는 역할을 청년들이 할 수 있다”며 “지역의 정체성이 뚜렷해진다면 자연스럽게 다른 지역에서도 사람이 찾아오는 곳이 될 것”이라고 설명했다.경주에서 신라 시대 역사·문화 자원을 소재로 콘텐츠를 생산하는 심재담 성림조형원 사회적협동조합 대표는 “신라에서 연등회가 열렸다는 ‘삼국사기’ 속 기록 한 줄이 내가 만드는 콘텐츠가 됐고 일자리로 이어졌다”며 “청년들이 대구와 경북이 가진 무수히 많은 자원을 콘텐츠로 확장해 나간다면 지역이 가진 비전으로 키울 수 있다”고 짚었다.이산화탄소를 자원으로 만들어 환경을 지키는 이지은 리필 대표는 “단순히 많은 지원 사업이 있다고 해서 지역의 비전으로 이어지지 않는다”며 “청년이 좋은 동료를 만나 경험을 쌓고 지역 기업이 지역 청년과 함께 성장해 산업과 기회를 만들도록 연결해야만 지역의 비전으로 이어진다”고 말했다.스피치 이후 이어진 토론에는 국민의힘 우재준 국회의원(대구 북구갑)이 특별 패널로 참석해 함께 고민을 나눴다. 우 의원은 “이제는 우리 사회가 청년을 정책 수혜자가 아닌 함께 토론하고 고민하는 정책 설계자로 바라봐야 한다”며 “청년과 함께 지역에 기반한 정책들을 만들어 간다면 지역과 청년이 함께 성장할 수 있을 것”이라고 진단했다.