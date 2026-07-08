KLPGA 간판 박현경 “저 어디 안 가요, KLPGA투어 10년 채워야죠” [권훈의 골프확대경]

세줄 요약 KLPGA 간판 박현경은 일본여자프로골프투어 우승 뒤에도 당장 해외로 갈 생각은 없다고 했다. 올해 목표는 KLPGA투어 통산 10승이며, 10년 연속 시드가 주어지는 K10 타이틀을 채운 뒤에야 다른 무대를 보겠다고 밝혔다. 일본 우승 뒤에도 KLPGA 잔류 의지 표명

올해 목표는 통산 10승과 K10 타이틀

실격·부고 시련 속 팬 약속 지킨 경기

이미지 확대 박현경이 경기 도중 팬들의 격려에 답례하고 있다. 박현경은 KLPGA투어에서 메이저대회를 포함해 8번 우승한 경기력과 남다른 팬 찬화력으로 많은 인기를 누리고 있다. KLPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 박현경이 경기 도중 팬들의 격려에 답례하고 있다. 박현경은 KLPGA투어에서 메이저대회를 포함해 8번 우승한 경기력과 남다른 팬 찬화력으로 많은 인기를 누리고 있다. KLPGA 제공.





박현경은 최근 초청을 받아 출전한

일본여자프로골프투어

최다 상금 대회 어스 몬다민컵에서 우승했다. 언젠가

일본여자프로골프투어

에 진출하겠다는 구상을

여러 차례

밝혔던 박현경이 일본투어 우승으로 일본 진출이 현실이 되는 것 아니냐는 우려가 나온다.

최근 서울신문과 만난 박현경은

“당장 일본으로 갈 생각은 없다. 올해는 무조건 한국에서

뛴다”고

강조했다.

박현경은 “무엇보다 한국에서 나를 응원하는 팬들을 떠나기는

싫다”고

덧붙였다.

이미지 확대 박현경이 지난달 29일 일본여자프로골프투어 어스 몬다민컵 우승 트로피를 들고 기뻐하고 있다. 넥스트제네레이션 제공. 닫기 이미지 확대 보기 박현경이 지난달 29일 일본여자프로골프투어 어스 몬다민컵 우승 트로피를 들고 기뻐하고 있다. 넥스트제네레이션 제공.

메이저대회인 메르세데스-벤츠 한국여자오픈 때 1라운드를 치르다 금지된 거리 측정기를 사용했다가 실격된 사건은 뼈아팠다. 박현경은 “정말 당황스러웠다. 어처구니없는 실수를 한 게 너무 한심해서 실격되고 집으로 돌아와서는 한강으로 차를 몰고 나가서 혼자 한참 앉아

있었다”고

그때를 돌아봤다.

박현경은 “어떤 분들은 내가 꽃길만 걸은 줄 안다. 나도 나름대로 시련이

많았다”면서

“철학자 니체가 말한 ‘나를 죽이지 못하는 한 고통은 나를 더 강하게

한다’는

격언을 가장 좋아한다. 선수는 시련을

겪을 수밖에 없다

. 어떻게 대처하느냐가 더

중요하다”고

말했다.

이미지 확대 박현경이 드라이버 티샷을 날리는 모습. KLPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 박현경이 드라이버 티샷을 날리는 모습. KLPGA 제공.

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2019년 데뷔해 올해 8번째 시즌을 뛰고 있는 박현경(26)은 실력과 인기를 겸한 한국여자프로골프(KLPGA)투어의 얼굴이다. 통산 8번 우승했고 2021년에는 메이저대회 KLPGA 챔피언십도 제패했다. 귀엽고 예쁘다고 해서 열성 팬들이 붙여준 별명이 ‘큐티풀’인 박현경은 실력 못지않게 팬서비스가 좋은 선수로도 유명하다.“나는 KLPGA투어에서 뛰는 KLPGA투어 선수”라면서박현경은 “내게 1순위는 KLPGA투어”라면서 “국내 무대에 먼저 집중할 생각”이라고 잘라 말했다. 특히 “올해 가장 큰 목표는 KLPGA투어 통산 10승”이라면서 10번 우승을 채우기 전에는 한국 무대를 떠날 수 없다며 웃었다.“서른살 쯤 일본여자프로골프로 갈 생각은 있었다”고 털어놓은 박현경은 “그러나 내 인생의 목표 가운데 하나가 KLPGA투어 10년 연속 시드를 유지하고 활동하는 선수에게 주는 K10 타이틀이다. K10을 이룬 뒤에야 일본이든 어디든 갈 수 있지 않겠냐”고 말했다. 박현경이 K10 클럽에 가입하려면 2년 더 KLPGA투어에 뛰어야 한다.박현경은 어스 몬다민컵 우승 이전에 시련과 슬픔을 겪었다. 특히 지난달이어진 대회에선 경기 도중 할머니가 돌아가셨다는 소식을 들었다. 팬들과의 약속은 지켜야 한다며 슬픔 속에서도 경기를 다 마쳤다.“KLPGA투어의 간판선수로 불리는 기분이 어떠냐”고 묻자 박현경은 “책임감을 느낀다. 실망시키지 않겠다는 생각 뿐이다. 늘 좋은 경기를 보여드리도록 준비하고 또 준비한다”고 설명했다.박현경은 “골프 실력은 영원히 갈고닦아야 한다. 나는 아이언샷 완성도를 더 높이고 싶다. 지금 수준으로는 통산 10승을 달성하기에는 부족하다고 느낀다”면서 “더 정교하고 일관성 있는 스윙을 만들기 위해 더 노력하겠다”고 다짐했다.