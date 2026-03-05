[인사] 한국경제신문

[인사] 한국경제신문

입력 2026-03-05 19:43
수정 2026-03-05 19:43
■한국경제신문 △전무이사 주필·논설위원실장 현승윤 △상무이사 경영지원실장 이건호 △〃 아르떼사업본부장 김홍열 △상무보 미디어마케팅국장 전우형 △기획조정실장 겸 준법경영지원실장 안재석 △기획조정실 기획부장 박동휘 △논설위원실 논설위원 양준영 김동욱 이정호 안정락 △독자서비스국장 김양진 △아르떼사업본부 문화전시사업국장 박해영 △경제교육연구소장 유병연 △상임고문(윤리경영위원장) 정규재 ◇편집국 △부국장 이상열 조재길 △정치부장 조진형 △금융부장 정인설 △사회부장 임도원 △국제부장 노경목 △산업부장 장창민 △중소기업부장 좌동욱 △테크＆사이언스부장 김재후 △바이오헬스부장 이태호 △증권부장 김동윤 △마켓인사이트부장 송형석 △문화부장 박종서 △오피니언부장 이호기

■한국경제TV △대표 정종태(내정) △콘텐츠본부장 김형호

■한경닷컴 △대표 박수진(내정) △상무 송종현 △뉴스국장 오상헌

■한경매거진앤북 △대표 서정환(내정)

■한경글로벌뉴스네트워크 △대표 주용석(내정) ◇한경디지털랩 △대표 이명림

