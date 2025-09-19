[인사]

[인사]

입력 2025-09-19 00:26
수정 2025-09-19 00:26
■매일경제신문 △총무국장 김명완△광고국장 장종회△독자국장직대 박정철△논설실장직대 김선걸△월간국장직대 채수환△주간국장직대 김소연△매일경제TV 보도국장직대 파견 장용승 ◇편집국 △국차장 겸 디지털뉴스부장 황인혁△매경아카데미 센터장 노영우△지식부장 송성훈△오피니언부장 전지현△산업부장 이진명△컨슈머마켓부장직대 김규식△경제부장직대 신헌철△증권부장직대 정욱△금융부장직대 손일선△디지털테크부장직대 고재만△벤처중기부장직대 이윤재△문화스포츠부장직대 노현△정치부장직대 강계만△글로벌경제부장직대 윤원섭△사회부장직대 김동은△사진부장직대 이충우△콘텐츠기획부장직대 한우람 ◇공무국 △윤전1부장 김경훈△윤전2부장 유기영

■MBN △논설실장 정운갑△디지털AI본부장 박대일

■매일경제TV △신규사업국장 구본철

