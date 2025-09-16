■헌법재판소 △선임헌법연구관(헌법재판소장 비서실장 겸임) 김성진
■기획재정부 ◇과장급 인사△법사예산과장 강미자△국방예산과장 박진호
■법제처 ◇과장급 전보△행정법제국 법제관 추명순△운영지원과장 안민선
■국가유산청 △안전방재과장 홍은영△건축유산팀장 조규형△고도보존육성팀장 김명준△자연유산정책과장 조성래△한국전통문화대 교학처 학생과장 윤진영△궁능유적본부 궁능서비스기획과장 이재원△궁능유적본부 복원정비과장 김철용△궁능유적본부 경복궁관리소장 길태현
■기획재정부 ◇과장급 인사△법사예산과장 강미자△국방예산과장 박진호
■법제처 ◇과장급 전보△행정법제국 법제관 추명순△운영지원과장 안민선
■국가유산청 △안전방재과장 홍은영△건축유산팀장 조규형△고도보존육성팀장 김명준△자연유산정책과장 조성래△한국전통문화대 교학처 학생과장 윤진영△궁능유적본부 궁능서비스기획과장 이재원△궁능유적본부 복원정비과장 김철용△궁능유적본부 경복궁관리소장 길태현
2025-09-16 31면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지