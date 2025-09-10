■행정안전부 ◇과장급 전보△균형발전진흥과장 박유정△부동산세제과장 서은주△지방세특례제도과장 윤희정△지방세입정보과장 한송희
■농촌진흥청 ◇과장급 승진△청장비서관 나상수 ◇과장급 전보△국립원예특작과학원 운영지원과장 손영상△기획조정관실 고객지원담당관 우강하△운영지원과장 김정현
■세계일보 △논설위원 김기동 △편집부국장 이승준 우상규 △편집부장 문효심 △정치부장 이귀전 △외교안보부장 강구열 △경제부장 김수미 △산업부장 이강은 △국제부장 이진경 △문화체육부장 정진수 △탐사보도팀장 조병욱 △문화체육부 선임기자 김용출 △디지털뉴스부장 백소용 △소셜영상부장 송은아 △비서실 전략팀장 김도영
2025-09-10 27면
