■병무청 ◇국장급 전보△서울지방병무청장 김용무 ◇과장급 전보△병역자원국 병역판정검사과장 정재숙△병역자원국 병역조사과장 강진호△입영동원국 동원관리과장 윤상만△대전·충남지방병무청 병역판정관 류정연△인천병무지청장 전재천
■국가유산청△대변인 윤태정△정책총괄과장 여성희△역사유적정책과장 김용복△자연유산정책과장 김명준△국립고궁박물관 기획운영과장 이태호
■SGI서울보증 ◇본부장 승진△천상묵△강민두△전윤건△박인규△김치룡△한상선△조지영 ◇1급 승진△안산지점 김태수△부천지점 서봉국△빅데이터부 정연호△경원보상센터 신민철△부산신용지원단 이종탁△재무관리부 전형욱△리스크관리실 김종우△마케팅전략부 정성욱 ◇1급 승진△부서장 승진△김남훈△김순주△이상주△박수용△서정주△고왕림△한지선△이의택△김학준△이동우△김충군△김경미△윤여덕
■국가유산청△대변인 윤태정△정책총괄과장 여성희△역사유적정책과장 김용복△자연유산정책과장 김명준△국립고궁박물관 기획운영과장 이태호
■SGI서울보증 ◇본부장 승진△천상묵△강민두△전윤건△박인규△김치룡△한상선△조지영 ◇1급 승진△안산지점 김태수△부천지점 서봉국△빅데이터부 정연호△경원보상센터 신민철△부산신용지원단 이종탁△재무관리부 전형욱△리스크관리실 김종우△마케팅전략부 정성욱 ◇1급 승진△부서장 승진△김남훈△김순주△이상주△박수용△서정주△고왕림△한지선△이의택△김학준△이동우△김충군△김경미△윤여덕
2025-01-14 32면
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