[인사]

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[인사]

입력 2025-01-14 00:09
수정 2025-01-14 00:09
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
■병무청 ◇국장급 전보△서울지방병무청장 김용무 ◇과장급 전보△병역자원국 병역판정검사과장 정재숙△병역자원국 병역조사과장 강진호△입영동원국 동원관리과장 윤상만△대전·충남지방병무청 병역판정관 류정연△인천병무지청장 전재천

■국가유산청△대변인 윤태정△정책총괄과장 여성희△역사유적정책과장 김용복△자연유산정책과장 김명준△국립고궁박물관 기획운영과장 이태호

■SGI서울보증 ◇본부장 승진△천상묵△강민두△전윤건△박인규△김치룡△한상선△조지영 ◇1급 승진△안산지점 김태수△부천지점 서봉국△빅데이터부 정연호△경원보상센터 신민철△부산신용지원단 이종탁△재무관리부 전형욱△리스크관리실 김종우△마케팅전략부 정성욱 ◇1급 승진△부서장 승진△김남훈△김순주△이상주△박수용△서정주△고왕림△한지선△이의택△김학준△이동우△김충군△김경미△윤여덕

2025-01-14 32면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
설명절 임시공휴일 27일 or 31일
정부와 국민의힘은 설 연휴 전날인 27일을 임시공휴일로 지정하기로 결정했다. “내수 경기 진작과 관광 활성화 등 긍정적 효과가 클 것으로 예상한다”며 결정 이유를 설명했다. 그러나 이 같은 결정에 일부 반발이 제기됐다. 27일이 임시공휴일로 지정될 경우 많은 기혼 여성들의 명절 가사 노동 부담이 늘어날 수 있다는 의견과 함께 내수진작을 위한 임시공휴일은 27일보타 31일이 더 효과적이라는 의견이 있다. 설명절 임시공휴일 27일과 31일 여러분의…
27일이 임시공휴일로 적합하다.
31일이 임시공휴일로 적합하다.
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
120년 역사의 회원이 되시겠어요?
닫기
광고삭제
광고삭제
위로