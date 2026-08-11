피플 동정 본지 박연주 기자 ‘이달의 편집상’ 황제현 기자 입력 2026-08-11 00:27 수정 2026-08-11 00:27 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/peoples/face/2026/08/11/20260811023005 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 박연주 기자 닫기 이미지 확대 보기 박연주 기자 한국편집기자협회(회장 김형진)는 10일 제298회 이달의 편집상 수상작으로 서울신문 박연주 기자의 <‘빈손’은 마음에 걸리고 ‘성의’는 법망에 걸렸다/ ‘간판’이 가른 기준··· 어린이집 OK, 유치원 NO> 등 7편을 선정했다고 밝혔다. 황제현 기자 2026-08-11 23면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지