본지 박연주 기자 ‘이달의 편집상’

이미지 확대 박연주 기자 닫기 이미지 확대 보기 박연주 기자

2026-08-11 23면

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한국편집기자협회(회장 김형진)는 10일 제298회 이달의 편집상 수상작으로 서울신문 박연주 기자의 <‘빈손’은 마음에 걸리고 ‘성의’는 법망에 걸렸다/ ‘간판’이 가른 기준··· 어린이집 OK, 유치원 NO> 등 7편을 선정했다고 밝혔다.