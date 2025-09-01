한양사이버대 제9대 부총장에 정현철 교수 취임

방금 들어온 뉴스

한양사이버대 제9대 부총장에 정현철 교수 취임

한준규 기자
입력 2025-09-01 16:01
수정 2025-09-01 16:01
정현철 제9대 한양사이버대 부총장. 한양사이버대 제공
정현철 제9대 한양사이버대 부총장. 한양사이버대 제공


한양사이버대학교는 정현철 한양대 경영대학 교수가 한양사이버대 부총장으로 공식 취임했다고 1일 밝혔다.

풍부한 실무 경험과 학계의 연구 역량을 고루 갖춘 정 교수의 합류는 한양사이버대의 미래 혁신 추진에 새로운 동력을 더할 것으로 기대된다는 게 한양사이버 측의 설명이다.

정 신임 부총장은 한양대에서 경영학 학사를, 미국 George Washington University에서 경영학 석사(MBA)를, 그리고 캐나다 McGill University에서 경영학 박사학위를 취득한 뒤 KT 선임연구원, 한양대 기획처장, 교학부총장 등 다양한 현장 및 학술 경력을 쌓아왔다. 2006년부터 한양대 경영대학 파이낸스경영학과 교수로 재무관리, 투자론, 기업가치평가 등 주요 과목을 대학·대학원 과정에서 강의하며, 이머징마켓의 자본자유화, 국제자본시장의 통합, 국제금융 및 분산투자 등 시대를 선도하는 주제를 연구해 왔다.

한양사이버대 관계자는 “정 교수는 현업과 학문, 현장 경험을 두루 갖춘 사례 중심의 교육철학으로 학생과 산업 현장 모두에 새로운 비전을 제시해 왔다”면서 “국내외 재무·금융 저널에 다수 논문을 발표하고 금융학회 및 경영사학회 편집위원으로 활동하는 등 학계에서도 탁월한 영향력을 인정받았다”고 말했다.

한양사이버대는 최근 4차 산업혁명 시대를 맞아 스마트 배터리·반도체시스템·국방융합기술 등 산업 수요에 적극 대응하는 신설 학과를 개설하고, 혁신적 온라인 교육 모델을 구축하는 등 디지털 혁신을 가속하고 있다. 정 부총장은 한양사이버대의 실용 지식 중심, 글로벌 혁신 대학 비전에 발맞춰 온오프라인 교육의 시너지를 통한 새로운 고등교육 패러다임 실현을 이끌 계획이다.

정 부총장은 “한양사이버대의 교육 혁신과 학생 중심 서비스를 더욱 강화하겠다”며 “실용성, 윤리의식, 글로벌 경쟁력을 모두 갖춘 미래 인재 양성을 위해 디지털 기술을 적극 접목하고 연구·산학협력을 확대할 것”이라고 포부를 밝혔다.

한양사이버대는 정 부총장의 리더십과 경험을 바탕으로, 디지털 시대를 선도하는 온라인 교육의 새로운 기준을 정립하는 데 더욱 박차를 가한다는 계획이다.
한준규 기자
위로