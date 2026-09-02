피플 [부고] 이수선(해양경찰청 홍보협력계장)씨 부친상 강남주 기자 입력 2026-09-02 15:00 수정 2026-09-02 15:00 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/peoples/2026/09/02/20260902500194 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 ●이원흥씨 별세, 이수선(해양경찰청 홍보협력계장)씨 부친상 = 2일 오전, 전남 광주시 광산구 스카이장례식장 203호실, 발인 4일 오전 8시. (062)951-1004 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 고인의 성함은 무엇인가요? 이원흥 이수선