강화 정족산 전등사 일원, ‘국가유산 명승’ 지정 예고

고려~조선 가궐·사고 등 위치

다양한 역사문화경관 등 가치

이미지 확대 국가유산청이 10일 국가지정자연유산 명승으로 지정 예고했다고 밝힌 인천 ‘강화 정족산 전등사 일원’의 전등사 사찰림 모습.

국가유산청 제공 닫기 이미지 확대 보기 국가유산청이 10일 국가지정자연유산 명승으로 지정 예고했다고 밝힌 인천 ‘강화 정족산 전등사 일원’의 전등사 사찰림 모습.

국가유산청 제공

이미지 확대 강화 정족산과 전등사의 전경.

국가유산청 제공 닫기 이미지 확대 보기 강화 정족산과 전등사의 전경.

국가유산청 제공

세줄 요약 국가유산청이 인천 강화 정족산 전등사 일원을 국가지정자연유산 명승으로 지정 예고했다. 고려시대 가궐과 조선왕조실록을 보관한 정족산 사고, 삼랑성, 전등사, 옛길이 함께 남아 역사와 경관이 겹친 공간으로 평가받았다. 정족산 전등사 일원, 명승 지정 예고

가궐·정족산 사고·삼랑성 등 역사 집적

30일 의견수렴 뒤 국가유산위 심의 예정

2026-08-11 23면

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고려시대 임시 궁궐인 가궐과 조선시대 조선왕조실록을 보관했던 사고 등이 위치한 인천 정족산 일대가 국가유산 명승으로 지정될 전망이다.국가유산청은 ‘강화 정족산 전등사 일원’을 국가지정자연유산 명승으로 지정 예고한다고 10일 밝혔다. 전등사 일원은 자연지형을 배경으로 삼랑성, 전등사, 정족산사고, 사찰림 및 옛길 등 다양한 문화를 형성한 역사문화경관 명승이다. 인천 강화군 정족산 전등사 주변의 역사문화공간 약 15만 4370㎡가 지정 대상이며, 이는 축구장 약 22개 규모에 달한다.정족산 일대는 고려시대부터 조선시대까지의 역사가 한 공간에 중첩된 장소다. 임금이 대궐을 멀리 떠났을 때 임시로 머물던 고려시대 가궐을 비롯해 조선시대 역대 왕조의 실록과 중요 서책을 보관하던 대표적인 외사고인 ‘정족산 사고’가 위치한다.아울러 선원보각, 병인양요 승전지 등이 포함되어 시대의 역사적 맥락을 한 공간에서 만나볼 수 있다. 정족산 산봉우리를 활용한 포곡형 산성인 삼랑성과 자연 사면의 전등사, 노거수와 개방감 있는 조망경관이 조화를 이루며 뛰어난 경관적 가치를 지닌다.고려 말기 이색의 유람 기록을 비롯해 ‘고려사’, ‘세종실록지리지’, ‘조선왕조실록’, ‘강화전도’ 등 다양한 문헌과 고지도에도 정족산의 오랜 세월 축적·계승된 역사와 경관이 기록되어 있다. 아울러 삼랑성과 전등사를 잇는 옛길은 참배와 유람, 주민의 생활을 연결하던 통로로 활용돼 역사적·학술적 가치를 더한다.국가유산청은 30일간의 예고 기간 동안 각계 의견을 수렴한 뒤 국가유산위원회 심의를 거쳐 명승 지정을 확정할 방침이다.