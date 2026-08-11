“기본이 강한 글로벌 인재 양성”… 배충식 카이스트 총장 취임식

이미지 확대 배충식 카이스트 총장이 10일 대전 카이스트 본원에서 열린 취임식에서 대학의 비전과 발전 전략에 대해 발표하고 있다.

카이스트 제공 닫기 이미지 확대 보기 배충식 카이스트 총장이 10일 대전 카이스트 본원에서 열린 취임식에서 대학의 비전과 발전 전략에 대해 발표하고 있다.

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2026-08-11 23면

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“기본이 강한 인재를 양성하는 기본이 강한 조직으로 카이스트를 만들어 가겠다.”지난 7월 1일 취임한 배충식 카이스트 제18대 총장은 10일 대전 카이스트 대강당에서 열린 취임식에서 ‘기본이 강한 글로벌 혁신 선도대학’을 새로운 대학 비전으로 선포했다.배 총장은 모두의 인공지능(비욘드 AI), 혁신적 연구·창업(비욘드 래버러토리), 효율적이고 열린 대학(비욘드 배리어), 친환경과 지속가능성(비욘드 카본), 세계로 미래로(비욘드 카이스트)라는 ‘비욘드 5’(Beyond 5) 발전 전략을 제시했다.배 총장은 “널리 듣고 치열하게 행동하며 구성원들이 즐겁게 꿈을 펼칠 수 있도록 지원하는 조력자이자 봉사하는 총장이 되겠다”며 “카이스트가 혁신을 넘어 새로운 기준을 만드는 대학, 대한민국 과학기술의 미래를 이끄는 국가혁신 플랫폼이 되도록 발전시킬 것”이라고 밝혔다.