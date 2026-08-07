푸르메재단, 어린이 재활치료 미술작품 전시회

8~14일 ‘마음으로 연결된 우리’展

이미지 확대 지난해 열린 제2회 ‘마음으로 연결된 우리’ 전시회 기부전달식. 왼쪽부터 이원일 푸르메재단 넥슨어린이재활병원장, 조희선 아트모이 플러스 대표, 주소영 서울아트센터 도암 대표, 푸르메재단 홍보대사인 가수 션.

푸르메재단 넥슨어린이재활병원 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난해 열린 제2회 ‘마음으로 연결된 우리’ 전시회 기부전달식. 왼쪽부터 이원일 푸르메재단 넥슨어린이재활병원장, 조희선 아트모이 플러스 대표, 주소영 서울아트센터 도암 대표, 푸르메재단 홍보대사인 가수 션.

푸르메재단 넥슨어린이재활병원 제공

2026-08-07 23면

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재활병원 어린이들이 치료 과정에서 만든 미술 작품을 한자리에서 만나볼 수 있는 자선 전시회가 열린다.푸르메재단 넥슨어린이재활병원은 ﻿8일부터 14일까지 서울 종로구에 있는 서울아트센터 도암갤러리에서 ‘마음으로 연결된 우리’​ 전시회를 연다고 6일 밝혔다. 2024년 시작해 올해로 3회째를 맞는 이번 전시에서는 어린이들이 재활 치료 과정에서 완성한 미술 작품 36점을 비롯해 청소년·청년 작가들의 작품 등 총 100여점을 선보인다.작품 판매와 후원으로 마련된 수익금 전액은 넥슨어린이재활병원에 기부돼 장애 어린이들의 재활치료 지원에 사용된다. 앞선 두 차례 전시를 통해 전달된 누적 기부금은 약 4300만원이다. 주소영 서울아트센터 도암 대표는 “이번 전시가 희망을 나누는 소중한 계기가 되길 바란다”며 “﻿나눔의 가치를 확산하는 데 힘쓰겠다”고 말했다.