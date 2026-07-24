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LGU+ ‘개인화 AI 기술’ 세계 최고 학회 논문 채택

곽소영 기자
곽소영 기자
입력 2026-07-24 01:08
수정 2026-07-24 01:08
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LG유플러스는 자사의 인공지능(AI) 기반 개인화 기술인 ‘퍼스널 인텔리전스’ 관련 논문이 정보검색 분야 국제 학술대회인 ‘SIGIR 2026’에 채택됐다고 23일 밝혔다.

퍼스널 인텔리전스는 통화 요약과 웹·앱 이용 기록, 위치 기반 패턴 등 다양한 고객 데이터를 AI가 종합 분석해 이용자의 상황과 관심사를 파악하는 기술이다. 연령이나 특정 서비스 이용 이력 등 제한된 정보에 의존했던 기존 개인화 기술과 달리 다양한 데이터를 유기적으로 분석해 고객을 보다 정교하게 이해할 수 있다는 점이 특징이다.

LG유플러스는 향후 이 기술을 고객과의 대화 및 서비스 이용 과정에서 새롭게 얻은 정보를 스스로 분석하고 기존 정보와 연계하는 ‘에이전틱 컨텍스트 엔지니어링’으로 고도화할 계획이다. 이를 인터넷TV(IPTV) 콘텐츠 추천과 고객 상담 등 다양한 서비스에 적용하는 한편 임직원 업무를 지원하는 사내 AI 에이전트(B2E) 분야로도 활용 범위를 확대할 방침이다. ﻿

곽소영 기자
2026-07-24 23면
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