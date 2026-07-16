LG전자 류재철 “선행 모아 라이프스굿 실천”

10개 사업장 순회 ‘선당포’ 운영

이미지 확대 류재철 LG전자 최고경영자(CEO) 닫기 이미지 확대 보기 류재철 LG전자 최고경영자(CEO)

세줄 요약 류재철 LG전자 CEO가 라이프스굿 데이에서 선행을 모아 브랜드 슬로건을 실천하겠다고 밝혔다. 임직원들도 제로 레이버 홈과 AX를 통해 사람 중심의 가치를 키우겠다고 화답했다. 전국 사업장에서는 선당포 행사를 열어 작은 실천과 선행 문화를 확산하고 있다. 라이프스굿 데이서 선행 실천 다짐

류재철 CEO, 미래 고객 가치 강조

전국 사업장서 선당포 행사 운영

2026-07-16 23면

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“현재 고객뿐 아니라 미래 고객에게도 더 나은 삶을 제공하기 위해 고민하며 ‘라이프스 굿(Life’s Good)’을 실천하겠습니다.”류재철 LG전자 최고경영자(CEO)가 지난 13일 서울 여의도 LG트윈타워에서 열린 ‘라이프스굿 데이’에서 브랜드 슬로건인 라이프스굿을 실천하기 위한 다짐을 발표했다. 임직원들은 “고객의 제로 레이버 홈 구현을 통해 라이프스굿을 실천하겠다”, “기술 자체보다 사람의 성장을 먼저 생각하는 인공지능 전환(AX)을 통해 라이프스굿을 실천하겠다”라고 화답했다.LG전자는 지난 7일부터 오는 24일까지 여의도 LG트윈타워를 비롯해 마곡 사이언스파크, 창원 스마트파크, 평택 디지털파크 등 전국 10개 사업장을 순회하며 ‘라이프스굿 선당포’를 운영한다. 선당포는 물건을 맡기고 돈을 빌리는 전당포처럼, 임직원들의 선행 다짐을 받고 다채로운 브랜드 경험을 제공하는 행사다. 업무와 일상에서 작은 것이라도 먼저 실천하는 선행(先行), 더 나은 세상을 만드는 선행(善行)에 동참하자는 의미다.류 CEO는 “두 가지 의미의 선행이라는 단어는 우리의 조직문화 혁신 슬로건 리인벤트2.0의 ‘문제 드러내기’, ‘이기는 실행하기’와도 닮아 있다”며 “문제 드러내기가 먼저 실천하는 선행(先行)이라면 이기는 실행하기는 더 나은 세상을 만드는 선행(善行)”이라고 말했다.이어 “각자의 자리에서 실천하는 작은 행동이 모여 고객에게 더 나은 경험을 제공하고 LG전자 브랜드의 경쟁력을 만들어갈 것”이라며 “라이프스굿 데이가 10년, 20년, 40년 이상 지속되며 브랜드 가치를 단단히 하길 바란다”고 덧붙였다.