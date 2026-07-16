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LG전자 류재철 “선행 모아 라이프스굿 실천”

장진복 기자
장진복 기자
입력 2026-07-16 00:10
수정 2026-07-16 00:10
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10개 사업장 순회 ‘선당포’ 운영

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류재철 LG전자 최고경영자(CEO)
류재철 LG전자 최고경영자(CEO)


“현재 고객뿐 아니라 미래 고객에게도 더 나은 삶을 제공하기 위해 고민하며 ‘라이프스 굿(Life’s Good)’을 실천하겠습니다.”

류재철 LG전자 최고경영자(CEO)가 지난 13일 서울 여의도 LG트윈타워에서 열린 ‘라이프스굿 데이’에서 브랜드 슬로건인 라이프스굿을 실천하기 위한 다짐을 발표했다. 임직원들은 “고객의 제로 레이버 홈 구현을 통해 라이프스굿을 실천하겠다”, “기술 자체보다 사람의 성장을 먼저 생각하는 인공지능 전환(AX)을 통해 라이프스굿을 실천하겠다”라고 화답했다.

LG전자는 지난 7일부터 오는 24일까지 여의도 LG트윈타워를 비롯해 마곡 사이언스파크, 창원 스마트파크, 평택 디지털파크 등 전국 10개 사업장을 순회하며 ‘라이프스굿 선당포’를 운영한다. 선당포는 물건을 맡기고 돈을 빌리는 전당포처럼, 임직원들의 선행 다짐을 받고 다채로운 브랜드 경험을 제공하는 행사다. 업무와 일상에서 작은 것이라도 먼저 실천하는 선행(先行), 더 나은 세상을 만드는 선행(善行)에 동참하자는 의미다.

류 CEO는 “두 가지 의미의 선행이라는 단어는 우리의 조직문화 혁신 슬로건 리인벤트2.0의 ‘문제 드러내기’, ‘이기는 실행하기’와도 닮아 있다”며 “문제 드러내기가 먼저 실천하는 선행(先行)이라면 이기는 실행하기는 더 나은 세상을 만드는 선행(善行)”이라고 말했다.

이어 “각자의 자리에서 실천하는 작은 행동이 모여 고객에게 더 나은 경험을 제공하고 LG전자 브랜드의 경쟁력을 만들어갈 것”이라며 “라이프스굿 데이가 10년, 20년, 40년 이상 지속되며 브랜드 가치를 단단히 하길 바란다”고 덧붙였다.
장진복 기자
세줄 요약
  • 라이프스굿 데이서 선행 실천 다짐
  • 류재철 CEO, 미래 고객 가치 강조
  • 전국 사업장서 선당포 행사 운영
2026-07-16 23면
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