신동빈 롯데 회장 ‘본원적 경쟁력 강화’ 주문

VCM서 사업 경쟁력 정체 우려

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뉴스1

2026-07-16 23면

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신동빈 롯데그룹 회장이 지난 10년간 그룹의 사업 경쟁력이 정체된 점을 우려하며 사장단에게 ‘본원적 경쟁력 강화’를 주문했다.15일 롯데에 따르면 신 회장은 이날 서울 송파구 롯데월드타워에서 열린 하반기 VCM(옛 사장단회의)에서 “최고경영자(CEO)는 명확한 비전을 제시하고 고객 관점에서 끊임없이 개선하며, 대담한 혁신으로 조직을 지속해서 진화시켜야 한다”고 강조했다. 그러면서 CEO들에게 정치·경제·사회·기술적 환경을 뜻하는 ‘PEST’ 관점에서 경영에 임할 것을 당부했다.아울러 신 회장은 전통산업의 혁신 사례를 소개하며 성숙기에 접어든 그룹 핵심 사업의 신성장 동력 필요성을 역설했다. 그는 “전통은 한계를 가두는 천장이 아닌, 새로운 혁신을 위한 출발선이 되어야 한다”고 말했다.이날 신 회장은 “상반기 그룹 전반의 실적이 개선됐음에도 불구하고 외부 자본시장의 시각은 여전히 냉정하다”고 지적했다. 이어 하반기 지정학적 불확실성 확대와 인공지능(AI) 발전 등에 대응하기 위한 주요 키워드로 ‘선택과 집중’, ‘개선과 혁신’, ‘경영 기본 충실’ 등을 꼽았다. 구체적 실행 방안으로는 비핵심 사업 효율화, 핵심 브랜드의 글로벌 가치 제고, 재무 건전성 중심의 투자 등을 강조했다.