피플 [인사]지식재산처 박승기 기자 입력 2026-07-15 15:11 수정 2026-07-15 15:11 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/peoples/2026/07/15/20260715500161 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 ■지식재산처◇과장급 전보△지역지식재산과장 강원길△상표특별사법경찰과장 엄기훈△기계전자상표심사팀장 김영배△일반기계심사과장 최우준△특허심판원 심판장 김주대△〃 정선웅△〃 김종수 박승기 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 이 기사에서 다루는 인사 발령의 대상 기관은? 지식재산청 특허청