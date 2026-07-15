3m 거대 부처님 ‘속’을 봅니다

국중박, 세계 최대 원통형 CT 도입

이미지 확대 국립중앙박물관 보존과학센터 연구원들이 14일 서울 용산구 센터에서 세계 최대 원통형 CT를 이용해 보물 지장암 목조비로자나불 좌상을 조사하고 있다.

도준석 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 국립중앙박물관 보존과학센터 연구원들이 14일 서울 용산구 센터에서 세계 최대 원통형 CT를 이용해 보물 지장암 목조비로자나불 좌상을 조사하고 있다.

도준석 전문기자

세줄 요약 국립중앙박물관이 대형 문화유산을 훼손 없이 정밀조사하는 원통형 CT를 국내 최초로 도입했다. 첫 대상은 보물 지장암 목조비로자나불 좌상으로, 내부 구조와 복장물, 목재 나이테까지 확인했다. 박물관은 나노부터 원통형 CT까지 4단계 비파괴 조사 체계를 완비했다. 대형 문화유산 비파괴 진단용 원통형 CT 국내 첫 도입

보물 목조비로자나불 좌상 내부 구조와 목재 나이 확인

나노·마이크로·수직형·원통형 CT 4단계 체계 완비

2026-07-15 23면

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서울 국립중앙박물관 보존과학센터의 86평 규모 방사선 조사실. 보물 지장암 목조비로자나불 좌상이 거대한 원통형 컴퓨터단층촬영(CT) 장비의 5m 검사대 위에 누워 있다. 4m 높이의 거대한 납 차폐문이 닫히고 촬영부가 회전을 시작하자 모니터 속 불상이 시계 방향으로 회전하며 내부 구조를 투명하게 드러냈다. 통나무의 미세한 나이테 결부터 정수리의 독특한 접합 방식, 머릿속에 잠들어 있던 복장물의 실체까지 선명하게 드러난 순간이었다.국립중앙박물관은 14일 시연회를 열고 대형 문화유산을 훼손 없이 정밀조사할 수 있는 세계 최대 규모의 원통형 CT를 국내 최초로 도입했다고 발표했다. 새로 도입한 장비는 직경 110㎝, 길이 300㎝의 대형 유물까지 분석할 수 있다. 일본 도쿄국립박물관 CT(직경 100㎝)보다도 크다. 독일에서 주문 제작한 이 장비는 기기 가격만 23억원, 차폐 시설까지 포함하면 35억원이나 들었다.이번 원통형 CT의 첫 분석 대상은 보물 지장암 목조비로자나불 좌상이다. 높이 120㎝, 최대폭 87㎝에 달하는 이 불상은 부피가 커 촬영 직경이 60㎝로 제한됐던 기존 ‘수직형 CT’로는 촬영이 불가능했다. 기존 장비는 유물을 강제로 회전시키며 촬영해 훼손 우려가 컸지만 새 장비는 유물은 그대로 둔 채 스캐너가 이동하며 회전하는 방식을 취해 물리적 손상 위험을 원천 차단했다.1622년 조성된 이 불상은 이번 분석을 통해 수령(목재 나이) 최소 200년 이상의 거대한 통나무 하나를 깎아 제작된 사실이 확인됐다. 아울러 앞 얼굴과 머리를 따로 제작해 붙인 뒤 정수리에 사다리꼴 나무 판재를 끼워서 맞춘 독특한 구조이며, 등 뒤 양쪽에 직사각형 형태로 2개의 복장공이 존재하는 사실도 최초로 규명됐다.이번 도입으로 국립중앙박물관은 나노, 마이크로, 수직형, 원통형 CT까지 4단계 정밀 비파괴 조사 시스템을 완비한 세계 유일의 박물관이 됐다. 박물관은 대형 목재 유물의 나이테 자료를 수집해 한국 고유의 연륜 연대기 데이터베이스를 구축할 계획이다.유홍준 국립중앙박물관 관장은 “첨단 장비를 활용해 과학적 데이터를 구축하고 전문 인력을 보강해 우리 보존과학 역량을 한 단계 더 끌어올리겠다”고 말했다.