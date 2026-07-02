삼성SDI “AI 네이티브 기업으로 체질 개선”

최주선 사장, 창립 56주년 기념사

“올해 실적 턴어라운드 가능할 것”

이미지 확대 최주선 대표이사 사장 닫기 이미지 확대 보기 최주선 대표이사 사장

세줄 요약 삼성SDI가 창립 56주년 기념식에서 AI 네이티브 기업으로 체질을 바꾸겠다고 밝혔다. 최주선 사장은 지난 1년간 내실을 다져 재도약의 발판을 마련했고, 올해는 실적 턴어라운드가 가능할 것으로 기대한다고 말했다. ESS 수주와 전기차 공급 계약, 소재 사업 성과도 강조했다. AI 네이티브 기업 전환 선언

올해 실적 턴어라운드 기대

ESS·전기차·소재 성과 강조

2026-07-02 23면

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삼성SDI가 1일 경기도 용인 기흥 본사에서 창립 56주년 기념식을 열고 ‘인공지능(AI) 네이티브 기업’으로 체질을 바꿀 것을 선언했다.최주선 대표이사 사장은 이날 창립 기념사를 통해 “비관적 낙관주의의 자세로 지난 1년간 묵묵히 내실을 다지며 재도약의 발판을 마련했다”며 “약속드린 대로 올해 실적 턴어라운드가 가능할 것으로 기대한다”고 말했다.특히 최 사장은 각 사업부의 성과를 일일이 열거하며 임직원에게 감사의 뜻을 전했다. 최근 잇단 에너지저장장치(ESS) 프로젝트 수주 및 글로벌 프리미엄 전기차 업체들과의 공급 계약, 원통형 배터리의 본원적 경쟁력 회복을 위한 노력, 첨단 패키징 반도체 소재 및 고화질·고효율 디스플레이 소재 등 고부가 신산업 분야에서 선제적 대응 등을 대표적인 성과로 꼽았다.다만 그는 “이런 성과들이 지속 가능한 성장으로 이어지기 위해서는 무엇보다 꾸준한 실행력이 중요하다”고 당부했다.최 사장은 혁신과 변화의 화두가 되는 인공지능(AI)을 ﻿적극﻿ 활용해야 한다고 강조했다. 그는 “미래 시장을 선점하고 지배하기 위해선 명실상부한 ‘AI 네이티브 기업’으로 완벽하게 체질을 바꿔야 한다”며 “이 변화의 파고에 과감히 올라타 다시 한번 세계 1등 기술력의 회사로 발돋움할 것”이라고 말했다.