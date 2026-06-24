‘불닭볶음면 신화’ 김정수 회장 “변화·도전 안 멈춰야 성장”

한경협 ‘갓생한끼’서 청년과 대화

이미지 확대 김정수(왼쪽) 삼양식품 회장이 24일 서울 중구 삼양라운드스퀘어빌딩에서 한국경제인협회 주최로 열린 ‘갓생한끼 5탄’ 행사에서 ﻿한 청년과 셀카를 찍고 있다.

한국경제인협회 제공 닫기 이미지 확대 보기 김정수(왼쪽) 삼양식품 회장이 24일 서울 중구 삼양라운드스퀘어빌딩에서 한국경제인협회 주최로 열린 ‘갓생한끼 5탄’ 행사에서 ﻿한 청년과 셀카를 찍고 있다.

한국경제인협회 제공

세줄 요약 김정수 삼양식품 회장은 ‘갓생한끼’ 행사에서 청년들과 만나 성장은 정답을 찾는 일이 아니라 계속 움직이며 만들어 가는 과정이라고 말했다. 불닭볶음면 조리와 대화를 나누며 K푸드 경쟁력과 도전의 의미도 전했다. 청년 소통 행사서 성장 철학 전달

불닭볶음면 조리하며 격의 없는 대화

변화와 도전이 지속 성장의 핵심

2026-06-25 23면

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‘불닭볶음면’ 신화의 주인공인 김정수 삼양식품 회장이 청년들에게 “성장은 완성된 답을 찾는 것이 아니라 끊임없이 움직이며 만들어 가는 과정”이라며 먼저 움직이는 용기의 중요성을 강조했다.김 회장은 24일 서울 중구 삼양라운드스퀘어빌딩에서 한국경제인협회가 주최한 ‘갓생한끼 5탄’ 행사에 참석해 이같이 말했다. 갓생한끼는 청년들이 존경하는 기업인과 함께 소통하며 인생의 방향을 모색할 수 있도록 고안한 청년 소통 프로그램이다. 2023년부터 정의선 현대자동차그룹 회장, 장병규 크래프톤 의장, 박현주 미래에셋그룹 회장, 최수연 네이버 대표 등이 멘토로 나선 바 있다.김 회장은 대학생, 취업준비생, 스타트업 창업가 등 15명의 청년이 참석한 런치토크 세션에서 참가자들과 불닭볶음면 등 라면을 함께 조리해 나눠 먹으며 격의 없는 대화를 나눴다. 한국에서 활동 중인 외국인 참가자들이 K푸드가 세계 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있었던 비결에 대해 묻자 김 회장은 “문화적 차이를 이해하면서도 제품의 본질적 경쟁력을 높이는 것이 성공의 핵심”이라고 꼽았다.이어진 ‘갓생토크’ 코너에는 청년들이 미래에 대한 고민을 나누고 김 회장이 답하는 시간이 마련됐다. 김 회장은 청년들의 도전 과정을 라면 개발 과정에 비유하며 “자신만의 가치와 본질을 담은 ‘소스’를 먼저 만들고, 성공 이후에도 변화와 도전을 멈추지 않는 자세가 지속 가능한 성장을 만든다”고 조언했다.김 회장은 2012년 불닭볶음면 개발을 주도하며 내수 중심이었던 삼양식품을 글로벌 기업으로 도약시킨 한국의 대표 여성 경영인이다. 지난해 은탑산업훈장, 올해 대한민국 경영자대상 등을 수상했다.