‘17세 펠레’ 스웨덴월드컵 유니폼 경매

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결승서 두 골 터트리며 우승 견인

소더비 예상 낙찰가 91억원 이상

이미지 확대 소더비 경매에 나오는 펠레의 1958년 스웨덴월드컵 결승전 착용 유니폼.

소더비 제공 닫기 이미지 확대 보기 소더비 경매에 나오는 펠레의 1958년 스웨덴월드컵 결승전 착용 유니폼.

소더비 제공

세줄 요약 소더비가 펠레의 1958년 스웨덴월드컵 결승전 브라질 대표팀 10번 유니폼을 온라인 경매에 부쳤다. 17세 펠레는 당시 두 골을 넣어 브라질의 첫 월드컵 우승을 이끌었고, 낙찰가는 600만 달러를 넘길 것으로 예상된다. 펠레 1958년 결승전 유니폼 경매 출품

17세 두 골로 브라질 첫 우승 견인

낙찰가 600만 달러 이상 전망

2026-06-04 23면

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‘축구 황제’ 펠레(브라질)가 1958년 국제축구연맹(FIFA) 스웨덴월드컵 결승전에서 입었던 유니폼이 경매에 나온다.경매 회사 소더비는 2일(현지시간) “펠레가 1958년 월드컵 결승전에서 착용한 브라질 대표팀 10번 유니폼이 오는 29일부터 7월 16일까지 온라인 경매에 부쳐질 예정”이라고 밝혔다.소더비 관계자는 “이 유니폼은 축구 역사상 위대한 선수 중 한 명인 펠레의 전설적인 시대가 시작된 밤에 그가 입었던 옷”이라고 의미를 부여했다.소더비에선 이 유니폼의 낙찰가가 600만 달러(약 91억원)를 넘길 것으로 보고 있다.이 유니폼은 2022년 12월 82세를 일기로 사망한 펠레가 처음 출전했던 월드컵 대회에서 브라질에 우승을 안길 때 입은 것이다. 당시 17세였던 펠레는 개최국 스웨덴과의 결승에서 두 골을 터트리며 브라질의 5-2 승리를 이끌었다. 펠레는 지금도 최연소 월드컵 결승 득점자로 남아 있다.당시 펠레의 활약으로 브라질은 처음 월드컵 정상에 올랐다. 펠레는 1962년과 1970년 월드컵에서도 브라질의 우승에 앞장섰다. 세 차례 월드컵 우승 트로피를 들어 올린 선수는 세계에서 펠레가 유일하다.