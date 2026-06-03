서울AI재단, 연세대와 ‘AI 격차 연구’ 본격화

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활용 역량 정의·측정해 정책 대응

2026-06-03 23면

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서울AI재단이 연세대 연구진과 손잡고 인공지능(AI) 확산에 따른 활용 역량 격차를 정의하고 측정하기 위한 ‘서울시 AI 격차 인덱스 연구’를 추진한다.재단은 연세대와 함께 AI 격차 개념을 정립하고 인덱스 개발의 초석을 마련하겠다고 2일 밝혔다. 생성형 AI 확산과 함께 사회적 이슈로 부상하고 있는 시민들의 AI 활용 수준 격차에 대해 정책적 대응을 하는 바탕이 될 것으로 재단은 기대했다. 특히 연구 결과를 바탕으로 ‘AI 리터러시 실태조사’(가칭)를 추진할 계획이다.이삼열 연세대 교수는 “AI 격차는 접근성 문제를 넘어서 시민의 역량과 기회의 격차로 확대되는 구조적 문제”라며 “연구가 AI 역량 강화 중심 정책 전환의 기반을 마련하는 계기가 되길 기대한다”고 밝혔다.김만기 재단 이사장은 “AI 기술 확산이 새로운 사회적 격차를 일으킬 수 있다는 우려가 커지는 가운데 선제적 정책 대응을 위한 연구에 나선다”며 “앞으로도 서울시민의 AI 일상화가 안정적으로 이루어질 수 있도록 노력하겠다”고 강조했다.