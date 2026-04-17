현대해상, 하이플래너 ‘연도대상’ 시상

이미지 확대 이석현(맨 왼쪽) 현대해상 대표이사와 수상자들이 기념사진을 찍고 있다.

현대해상 제공 닫기 이미지 확대 보기 이석현(맨 왼쪽) 현대해상 대표이사와 수상자들이 기념사진을 찍고 있다.

현대해상 제공

2026-04-17 23면

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현대해상은 16일 서울 광진구 워커힐 호텔에서 ‘2025 연도대상 시상식’을 개최했다. 이 자리에는 정몽윤 현대해상 회장과 이석현 현대해상 대표이사를 비롯한 하이플래너와 임직원들이 참석했다.지난 한 해 고객 맞춤형 상담과 장기적 관계 형성을 통해 성과를 낸 하이플래너에게 수여되는 ‘현대명장’에는 중부지역단 한성주씨와 남상분씨, 영남지역단 방미자씨, 강남지역단 이경희씨, 전북지역단 강여량씨가 선정됐다.남씨는 이번 수상으로 14번째 현대명장에 오르며 최다 수상 기록을 이어갔다. 이씨는 네 번째 수상에 이름을 올렸고, 한씨와 강씨는 지난해에 이어 2년 연속 수상했다. 방씨는 2017년 이후 8년 만에 다시 현대명장에 선정되며 세 번째 수상 기록을 세웠다.이날 이 대표는 축사를 통해 “빠르게 변화하는 보험 영업 환경 속에서도 ‘사랑’과 ‘보호’라는 보험의 본질적 가치를 실천하며 고객의 삶에 든든한 버팀목이 되어준 수상자들에게 감사하다”며 “영업 최일선의 하이플래너들이 자부심을 갖고 일할 수 있도록 전 임직원이 함께 노력하겠다”고 말했다.