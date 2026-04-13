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‘완도 화재’ 두 소방관에게 훈장 추서

입력 2026-04-13 23:30
수정 2026-04-13 23:30
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‘완도 화재’ 두 소방관에게 훈장 추서
‘완도 화재’ 두 소방관에게 훈장 추서 김민석 국무총리가 13일 전남 완도군 완도읍의 한 장례식장에 마련된 노태영 소방사의 빈소를 찾아 옥조근정훈장을 추서하고 있다. 노 소방사는 전날 완도군 군외면 한 수산물 가공업체 냉동창고에서 난 화재 진압 도중 박승원 소방위와 함께 실종된 뒤 숨진 상태로 발견됐다. 김 총리는 두 소방관에게 훈장을 추서했으며 전남도는 14일 오전 9시 완도군농어민문화체육센터에서 영결식을 연다.
완도 뉴스1


김민석 국무총리가 13일 전남 완도군 완도읍의 한 장례식장에 마련된 노태영 소방사의 빈소를 찾아 옥조근정훈장을 추서하고 있다. 노 소방사는 전날 완도군 군외면 한 수산물 가공업체 냉동창고에서 난 화재 진압 도중 박승원 소방위와 함께 실종된 뒤 숨진 상태로 발견됐다. 김 총리는 두 소방관에게 훈장을 추서했으며 전남도는 14일 오전 9시 완도군농어민문화체육센터에서 영결식을 연다.

완도 뉴스1

2026-04-14 23면
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