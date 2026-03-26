서울 교통 통합브랜드 ‘고서울’, 세계 주요 디자인 어워드 3관왕

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서울시 통합 교통수단브랜드 ‘고 서울’ 디자인 이미지.
서울시 제공
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서울의 통합 교통수단 브랜드 ‘고서울’(Go Seoul)이 세계 주요 디자인 어워드 3관왕을 석권했다.
시는 고서울이 2025 레드닷 디자인 어워드, 2025 시카고 굿 디자인 어워드, 독일 2026 디자인 어워드 등 3개의 상을 받았다고 25일 밝혔다.
지난해 2월 처음 선보인 고서울은 시내버스, 지하철, 한강버스, 공공자전거 따릉이 등 서울 공공 교통수단을 하나의 체계로 전달하는 통합 브랜드다. 기후동행카드에 적용됐던 무한대 기호(∞)와 결합해 ‘끊임없이 연결되고 발전하는 서울 교통’을 의미한다.
김길영 서울시의회 도시계획균형위원장 “‘계획이득’ 환원하는 공공기여 정책, 균형발전 실현하는 핵심 정책수단으로 재설계 필요”
서울시의회 김길영 도시계획균형위원장(국민의힘, 강남6)은 지난 24일 서소문청사 1동 대회의실에서 열린 ‘2026 도시공간정책 컨퍼런스’에 참석해 공공기여 제도가 도시 균형발전의 실질적 수단으로 발전해야 한다는 입장을 밝혔다. ‘공공기여, 도시의 미래를 심다’를 주제로 열린 이번 컨퍼런스는 민간 개발 과정에서 발생하는 계획이득을 공공시설·재원으로 환원하는 공공기여 제도의 10년간 운영 성과를 점검하고 시민 생활에 필요한 공공시설을 보다 체계적·효율적으로 공급하기 위한 발전 방향을 모색하기 위해 마련됐다. 김 위원장은 축사에서 “실사구시, 사실에 근거해 진리를 탐구하는 것이 저의 의정활동 철학”이라고 밝히며, AI를 활용한 ‘(가칭)서울형 공공기여 우선투자지수’를 연구해 보는 것도 좋을 것 같다고 소개했다. 그는 “공공기여는 더 많이 개발된 곳의 보상이 아니라, 더 절실한 곳을 먼저 살피는 서울 균형발전의 수단이 되어야 한다”라고 강조했다. 이어 공공기여 제도가 단순한 계획이득 환수를 넘어 지역 간 불균형을 해소하는 핵심 정책수단으로 재설계되어야 한다고 주문하며 “데이터 기반 접근을 의정활동에 적극적으로 활용해 집행부와 함께 해법을 찾아 나가겠다”라고 밝혔
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최인규 시 디자인정책관은 “서울 교통 통합브랜드 고서울은 단순한 시각 디자인을 넘어 교통 이용 경험 전반을 개선하는 정책적 도구”라고 강조했다.
2026-03-26 23면
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