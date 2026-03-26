서울 교통 통합브랜드 ‘고서울’, 세계 주요 디자인 어워드 3관왕

이미지 확대 서울시 통합 교통수단브랜드 ‘고 서울’ 디자인 이미지.

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2026-03-26 23면

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서울의 통합 교통수단 브랜드 ‘고서울’(Go Seoul)이 세계 주요 디자인 어워드 3관왕을 석권했다.시는 고서울이 2025 레드닷 디자인 어워드, 2025 시카고 굿 디자인 어워드, 독일 2026 디자인 어워드 등 3개의 상을 받았다고 25일 밝혔다.지난해 2월 처음 선보인 고서울은 시내버스, 지하철, 한강버스, 공공자전거 따릉이 등 서울 공공 교통수단을 하나의 체계로 전달하는 통합 브랜드다. 기후동행카드에 적용됐던 무한대 기호(∞)와 결합해 ‘끊임없이 연결되고 발전하는 서울 교통’을 의미한다.최인규 시 디자인정책관은 “서울 교통 통합브랜드 고서울은 단순한 시각 디자인을 넘어 교통 이용 경험 전반을 개선하는 정책적 도구”라고 강조했다.