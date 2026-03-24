정관장 ‘화애락’ 갱년기 건강기능식품 구매안심지수 1위

이미지 확대 정관장 ‘화애락’ 닫기 이미지 확대 보기 정관장 ‘화애락’

2026-03-24 23면

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정관장은 갱년기 여성건강 전문 브랜드 ‘화애락’이 ‘2026년 제13회 한국산업의 구매안심지수(KPEI)’에서 갱년기케어 건강기능식품 부문 1위에 선정됐다고 23일 밝혔다.한국마케팅협회와 소비자평가가 공동 주최한 KPEI는 전국 9만 5000여 명의 소비자를 대상으로 실구매 경험에 기반해 브랜드 신뢰도와 안심 수준을 평가하는 지표다. 갱년기 여성의 복합적인 건강 고민과 관절·근육 관리 등을 케어하는 화애락 제품들은 출시 후 20년간 고객 550만명의 선택을 받았다.정관장 관계자는 “이번 1위는 35년간 축적해 온 여성건강 연구와 홍삼의 안전성에 대한 소비자 신뢰가 만들어낸 결과”라며 “앞으로도 과학적 연구를 기반으로 갱년기 여성의 니즈들을 세심하게 반영하여 믿고 선택할 수 있는 제품을 선보이겠다”고 말했다.