김회천 한수원 신임 사장 “해외 원전시장 선점”

이미지 확대 김회천 한국수력원자력 사장 닫기 이미지 확대 보기 김회천 한국수력원자력 사장

2026-03-19 23면

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김회천 한국수력원자력 사장이 18일 취임하며 ‘에너지 대전환’ 시대를 정면 돌파하겠다는 의지를 밝혔다. 김 사장은 이날 취임식에서 ‘승풍파랑(乘風破浪·바람을 타고 파도를 깨며 나아간다)’ 정신을 강조하며 “세계 원자력발전 산업계에 우뚝 서자”는 비전을 제시했다.그는 핵심 과제로 원전 해체의 안전성과 기술력 강화, 에너지 전환 시대의 미래 경쟁력 확보, 해외 사업 수주와 글로벌 경쟁력 강화를 꼽았다. 특히 가동 중인 설비의 효율적 운영, 차질 없는 신규 원전 건설 추진뿐만 아니라 방사성폐기물 관리와 사회적 수용성 확보를 주요 과제로 언급했다. 원전 강국으로 가는 길목에서 마주할 갈등을 ‘안전’이라는 기본 원칙으로 풀어내겠다는 의미로 풀이된다.취임 직후 고리원자력본부를 찾은 김 사장은 해체 작업이 한창인 고리 1호기와 정비 중인 2호기를 직접 점검하며 직원들을 격려했다.﻿