카이스트 학생 창업가, 발전기금 10억 기부

박승기 기자
입력 2026-03-12 00:10
“포용적 AI 인재 양성 마중물 되길”

한국과학기술원(카이스트) 융합인재학부 재학생인 정인서(오른쪽) 엠피에이지 대표가 11일 이광형 총장에게 ﻿발전기금 10억원을 전달했다. 카이스트 제공
한국과학기술원(카이스트) 융합인재학부 재학생인 정인서(28) 엠피에이지 대표가 ‘포용적 인공지능(AI)’ 인재 양성을 위해 발전기금 10억원을 기탁했다고 11일 카이스트가 밝혔다.

정 대표는 재학 중 창업과 연구 활동을 병행하며 기술을 통한 사회 문제 해결을 실천해 온 학생 창업가다.

2015년 창업한 스타트업인 엠피에이지는 현재 400만명 이상의 회원을 보유한 악보 판매 플랫폼 및 AI 음악 교육 서비스로, 시각장애인을 위한 점자 악보 제공 기능도 개발 중이다. 이번 기부금은 신설된 카이스트 AI 대학 내 장애인 및 기술·사회 취약계층을 위한 ‘AI 활용 재활 보조공학’ 석·박사 교육 연구 프로그램 설립에 사용할 예정이다. ﻿정 대표는 “포용적 AI 분야 인재 양성에 카이스트의 연구 역량이 마중물이 될 수 있기를 바란다”고 말했다.

대전 박승기 기자
2026-03-12 23면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
