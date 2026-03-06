포스코퓨처엠, 베트남에 인조흑연 음극재 공장

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

포스코퓨처엠, 베트남에 인조흑연 음극재 공장

김지예 기자
김지예 기자
입력 2026-03-06 00:03
수정 2026-03-06 00:03
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

3570억 투자해 올 하반기 착공

포스코퓨처엠이 베트남 북부 산업도시 타이응웬에 인조흑연 음극재 공장을 신설하고 글로벌 수주 확대에 나선다고 5일 밝혔다. 약 3570억원을 투자해 올해 하반기 착공하며 2028년 양산에 들어갈 계획이다.

이 공장은 연간 5만 5000t까지 인조흑연 음극재를 생산할 수 있는 부지에 들어설 예정으로, 포스코퓨처엠은 추가 수주 상황에 맞춰 공장을 단계적으로 확장할 계획이다. 인조흑연 음극재는 배터리 급속충전 성능과 수명 향상에 필요한 필수 소재다. 이 때문에 글로벌 수요가 꾸준히 증가하고 있으나 글로벌 음극재 시장은 90% 이상을 중국이 차지하고 있어 공급망 다변화가 필요한 상황이다.

포스코퓨처엠은 “각국의 무역규제에 대응할 수 있는 공급망 솔루션과 기술력을 기반으로 국내, 북미 및 유럽연합(EU) 지역의 다수 고객사와 양·음극재 공급 협의를 진행하고 있다”고 밝혔다.

김지예 기자
2026-03-06 23면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
포스코퓨처엠이 베트남에 신설하는 공장의 주요 생산품은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 서울신문 하프마라톤 얼리버드
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로