포스코퓨처엠, 베트남에 인조흑연 음극재 공장

3570억 투자해 올 하반기 착공

2026-03-06 23면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

포스코퓨처엠이 베트남 북부 산업도시 타이응웬에 인조흑연 음극재 공장을 신설하고 글로벌 수주 확대에 나선다고 5일 밝혔다. 약 3570억원을 투자해 올해 하반기 착공하며 2028년 양산에 들어갈 계획이다.이 공장은 연간 5만 5000t까지 인조흑연 음극재를 생산할 수 있는 부지에 들어설 예정으로, 포스코퓨처엠은 추가 수주 상황에 맞춰 공장을 단계적으로 확장할 계획이다. 인조흑연 음극재는 배터리 급속충전 성능과 수명 향상에 필요한 필수 소재다. 이 때문에 글로벌 수요가 꾸준히 증가하고 있으나 글로벌 음극재 시장은 90% 이상을 중국이 차지하고 있어 공급망 다변화가 필요한 상황이다.포스코퓨처엠은 “각국의 무역규제에 대응할 수 있는 공급망 솔루션과 기술력을 기반으로 국내, 북미 및 유럽연합(EU) 지역의 다수 고객사와 양·음극재 공급 협의를 진행하고 있다”고 밝혔다.