남매에서 부부로…부모 주선으로 ‘의붓남매’ 결혼, 무슨 사연?

이미지 확대 중국에서 한 지붕 아래 3년을 함께 산 재혼 가정의 의붓남매가 부모의 주선으로 부부의 연을 맺어 화제가 되고 있다. 더우인 닫기 이미지 확대 보기 중국에서 한 지붕 아래 3년을 함께 산 재혼 가정의 의붓남매가 부모의 주선으로 부부의 연을 맺어 화제가 되고 있다. 더우인

이미지 확대 결혼식 자료 이미지. 아이클릭아트 닫기 이미지 확대 보기 결혼식 자료 이미지. 아이클릭아트

이미지 확대 결혼식 자료사진. 사진은 기사 내용과 무관함. 123RF 닫기 이미지 확대 보기 결혼식 자료사진. 사진은 기사 내용과 무관함. 123RF

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

중국에서 한 지붕 아래 3년을 함께 산 재혼 가정의 의붓남매가 부모의 주선으로 부부의 연을 맺어 화제가 되고 있다.최근 중국 안후이성에서 특별한 결혼식이 열렸다. 주인공은 장씨의 아들과 천씨의 딸로, 이들은 법적으로 남매였으나 이날 정식 부부가 됐다.이들의 인연은 3년 전으로 거슬러 올라간다. 당시 각각 아들과 딸을 둔 상태였던 장씨와 천씨는 재혼하며 네 식구가 한집에 살기 시작했다.오랜 시간 한 가족으로 지내며 자녀들의 성격과 가치관을 확인한 부모는 두 사람이 모두 미혼인 상황에 직접 ‘중매’에 나섰다.장씨는 “서로의 성장 배경을 잘 알고 한솥밥을 먹으며 신뢰를 쌓아왔기에, 내 자식을 가장 잘 돌봐줄 사람은 바로 가족이라고 생각했다”고 밝혔다.장씨 가족의 놀라운 사연은 결혼식에 참석한 한 하객이 소셜미디어(SNS)에 영상을 올리며 급속도로 확산했다.해당 하객은 “나중에 태어날 아이가 친가와 외가를 어떻게 구분해 불러야 할지 모르겠다”며 농담 섞인 반응을 보이기도 했다.중국 누리꾼들 사이에서는 가계도가 복잡해진다는 우려보다는 긍정적인 반응이 우세하다. 특히 고부갈등이 원천 차단된 점에 주목했다.한 누리꾼은 “시어머니가 곧 친정엄마이니 고부갈등은 남 일”이라며 “재혼 가정이 결합해 더 단단한 가족이 된 완벽한 시나리오”라고 평가했다.법적인 걸림돌도 없다. 중국 민법에 따르면 두 사람은 혈연관계가 전혀 없는 ‘의붓남매’이며, 부모 사이에도 혈연이 존재하지 않아 근친혼 금지 규정에 해당하지 않는다.전문가들은 이번 사례를 “상처를 가진 두 가정이 만나 완벽한 결합을 이룬 인도적 사례”라고 분석했다. 서로에 대한 깊은 신뢰를 바탕으로 한 결혼인 만큼, 일반적인 혼인보다 정서적 안정감이 높을 수 있다는 것이다.앞서 한 포르투갈 스포츠 스타가 의붓여동생과의 결혼 및 임신 소식을 전해 화제가 되기도 했다. 포르투갈 모터사이클 레이서 미겔 올리베이라(26)는 지난 2021년 의붓여동생 안드레이아 피멘타(25)와 결혼했다.두 사람은 각각 13살, 12살 때 처음 만났다. 올리베이라의 아버지가 피멘타의 어머니와 재혼하면서 의붓남매가 됐다. 남매로 맺어진 인연이었지만 둘 사이에는 곧 남녀 간의 사랑이 싹텄다. 물론 부모님께 쉽게 자신들의 관계를 털어놓지는 못했다.그렇게 오랜 시간 숨어서 사랑을 나누던 두 사람은 11년간의 비밀연애에 마침표를 찍고 비로소 관계를 공식화했다. 올리베이라는 “우리는 함께 자랐고, 사랑이 있기 전에는 위대한 우정이 있었다. 하지만 어느 순간 그것이 우정이 아니라 매우 강한 사랑이라는 것을 깨달았다”고 전했다.