‘왕자 칭호 뺏긴’ 앤드루, 왕위 계승권도 박탈?

英 기밀 누설 혐의 등으로 체포
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
찰스 3세 영국 국왕의 동생 앤드루 마운트배튼 윈저. AP 연합뉴스
‘엡스타인 스캔들’에 연루된 찰스 3세 영국 국왕의 동생 앤드루 마운트배튼 윈저(66)가 8순위인 왕위 계승권도 박탈당할 처지에 몰렸다.
영국 일간 가디언은 21일(현지시간) 국왕 부재 시 대행할 수 있는 국무고문직을 유지하고 있는 앤드루가 정부 기밀 정보를 누설하는 등 공직 남용 혐의로 체포되면서 영국 왕실이 최대 위기를 맞았다고 보도했다.
체포된 지 11시간 만에 풀려난 앤드루는 불기소 상태에서 수사받고 있으며, 영국 경찰은 그가 전에 살았던 왕실의 공식 거주지인 런던 서쪽 윈저의 로열 로지를 닷새 동안 수색했다.
로이터통신은 영국 정부가 앤드루에 대한 수사가 끝나는 대로 왕위 계승권을 박탈할 것이라고 보도했다. 왕위 계승 서열 순위 수정에는 영국 의회뿐 아니라 영국 연방 국가 의회의 승인도 필요하다.
최기찬 서울시의원, 서울노인종합복지관협회로부터 감사패 수상
최기찬 서울시의원(더불어민주당, 금천2)은 20일 사단법인 서울노인종합복지관협회로부터 노인복지 증진과 사회복지 정책 발전에 기여한 공로를 인정받아 감사패를 받았다. 이날 감사패를 전달한 서울노인복지관협회는 “최 의원이 제11대 서울시의회 전반기 보건복지위원 재임 기간 노인복지 향상과 사회복지 정책 진전을 위해 책임 있는 의정활동을 이어왔다”고 설명했다. 협회는 이어 “정책토론회를 통해 노인복지 현안을 공론화하고, 이를 제도와 예산으로 연결하며 가시적 변화를 만들어냈다”고 평가하며 최 의원의 수상을 축하했다. 최 의원은 “현장의 목소리를 정책으로 연결하는 것이 정치인으로서 가장 큰 책무”라며 “앞으로도 협회와 현장 전문가, 시민들과 긴밀히 소통하며 어르신들의 삶의 질을 높이는 제도적 기반을 더욱 탄탄히 하겠다”고 소감을 밝혔다. 이은주 서울노인종합복지관협회 회장은 “최 의원의 꾸준한 현장 소통과 정책 제안이 노인복지 제도 개선과 변화로 이어졌다”며 “지속 가능한 노인복지 체계 구축을 위한 동반자 역할을 기대한다”고 전했다. 한편 최 의원은 향후에도 어르신 돌봄 사각지대 해소, 지역사회 중심 노인복지 인프라 강화, 현장 기반 예산 반영 확대 등을 위해
서울시의회 바로가기
찰스 3세는 동생의 체포 당일 “법은 반드시 절차를 따라야 한다”며 왕실은 국민을 위해 최선을 다해 봉사하겠다고 다짐했다. 앤드루는 379년 만에 체포된 왕족으로 2001년부터 10년 동안 무역 특사로 일하면서 아프가니스탄 투자 관련 기밀 문서를 엡스타인과 공유한 혐의 등을 받고 있다. 영국 언론은 그에 대한 공직 박탈 등의 조치가 너무 늦었다며 이번 체포로 군주제 폐지 여론이 더욱 높아졌다고 전했다.
2026-02-23 23면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
앤드로 왕자가 체포된 혐의는 무엇인가요?