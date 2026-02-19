‘세계 최고 수준 상금’ 대구마라톤 22일 개막

2026-02-19 23면

세계 최고 수준의 상금과 국내 최대 규모를 자랑하는 ‘2026 대구마라톤대회’가 오는 22일 대구 도심 곳곳을 무대로 열린다.18일 대구시에 따르면 25회째를 맞는 이번 대회에는 지난해 남자부 우승자 게브리엘 제럴드 게이(탄자니아)와 여자부 우승자 메세렛 베레테(에티오피아) 등 전 세계 엘리트 선수 150명을 포함해 4만 1254명이 참가한다. 4년 연속 세계육상연맹(WA)이 인증하는 골드라벨 대회로 선정된 대구마라톤대회는 엘리트 풀코스 및 마스터스 풀코스, 10.9㎞, 건강달리기 등 4개 종목으로 나눠 개최된다.시는 올해 대회 수준을 끌어올리기 위해 우승 상금도 16만 달러에서 20만 달러(약 2억 9000만원)로 올렸고 기록 향상을 위해 35㎞ 이후 코스의 고저 차를 약 10m로 완화했다. 시는 WA 최고 등급인 플래티넘 라벨 격상도 추진하고 있다.