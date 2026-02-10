닫기 이미지 확대 보기

에버랜드 설 연휴 닷새간 ‘이색 체험 랜드’

삼성물산 리조트 부문이 운영하는 에버랜드는 오는 14일부터 닷새간 이어지는 설 연휴 기간 전통놀이와 이색 운세 체험 등 다양한 명절 프로그램을 선보인다고 9일 밝혔다. 사진은 모델들이 한복을 입은 레니(왼쪽), 라라와 함께 윷놀이 등 설날 이벤트를 소개하고 있는 모습.

삼성물산 제공