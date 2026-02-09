한미연합사단 한국군 부사단장에 첫 여군 문한옥 준장

방금 들어온 뉴스

한미연합사단 한국군 부사단장에 첫 여군 문한옥 준장

이주원 기자
입력 2026-02-09 00:57
수정 2026-02-09 00:57
문한옥 준장
문한옥 준장


한국군과 미군의 연합 전투사단인 한미연합사단 한국 측 부사단장에 문한옥(52·여군 42기) 육군 준장이 임명됐다. 한국 측 부사단장에 여군이 발탁된 건 처음이다.

군 관계자는 8일 “문 준장이 지난 2일 한미연합사단 한국 측 부사단장에 취임해 임무를 시작했다”고 밝혔다.

1997년 임관한 문 준장은 한미연합군사령부 기획참모부 전략분석장교, 합동참모본부 신연합방위추진단 등에서 근무한 연합방위·연합작전 분야의 전문가다.

2015년 한미연합사단이 창설됐을 때 초창기 멤버로 근무했으며 2021년에는 한국 측 참모장을 지냈다.

문 준장은 “전시작전통제권 전환의 중요한 시기에 한미 간 상호운용성을 향상하고, 후배 장교들이 한국군으로서의 정체성을 고민하고 확립할 수 있는 조직을 만드는 것에 기여하고 싶다”고 말했다.
이주원 기자
2026-02-09 23면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로