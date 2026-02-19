“어떤 비판도 감수”…임성근, 한 달 만에 ‘두쫀쿠’로 유튜브 재개

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“어떤 비판도 감수”…임성근, 한 달 만에 ‘두쫀쿠’로 유튜브 재개

김유민 기자
김유민 기자
입력 2026-02-19 11:07
수정 2026-02-19 11:07
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
유튜브 임짱TV 캡처
유튜브 임짱TV 캡처


이미지 확대
유튜브 ‘임짱TV’ 캡처
유튜브 ‘임짱TV’ 캡처


음주운전 전과 논란으로 방송 활동을 중단했던 한식 셰프 임성근(59)이 유튜브 활동을 재개했다.

18일 유튜브 채널 ‘임성근 임짱TV’에는 “설음식 드시고 느끼할 것 같아서 준비했습니다”라는 제목의 영상이 공개됐다. 2분 14초 분량의 영상에서 임성근은 설 연휴 이후 입맛을 돋울 매운 볶음라면 조리법을 소개했다. 자신을 둘러싼 논란에 대한 별도의 언급은 없었다.

앞서 그는 5일 ‘제목없음’이라는 제목으로 ‘두바이 쫀득 쿠키(두쫀쿠)’ 레시피 영상을 올리며 채널 운영을 재개했다. 이번 영상은 복귀 후 두 번째 게시물이다.

임성근은 2015년 ‘한식대첩 시즌3’ 우승으로 이름을 알린 40년 경력의 한식 셰프다. 이후 ‘한식대첩고수외전’, ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁2’ 등에 출연하며 인지도를 쌓았다. 예능 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에도 출연한 바 있다.

그러나 지난달 자신의 유튜브 채널을 통해 과거 음주운전 전력을 고백하는 과정에서 추가 전과 사실이 알려지며 논란이 확산됐다. 그는 “명백히 잘못한 일이며 어떤 비판도 감수하겠다”고 사과하고 방송 활동 중단을 선언했다. 출연 예정이던 프로그램들은 편성이 취소되거나 출연분이 삭제됐다.

다만 경기 파주시에서 준비 중인 한식당은 예정대로 개업을 추진하고 있다. 그는 “본업인 음식점 준비에 집중하고 있다”며 “부담 없이 찾아와 따뜻한 한 끼를 드실 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.

일부 네티즌들은 복귀를 반기는 반응을 보였다. 댓글에는 “잘못했던 것도 사실이지만, ‘한식대첩’과 ‘흑백요리사’에서 열심히 뛰던 모습도 진짜였다” “레시피까지 잘못한 건 아니지 않나” “방송 출연은 어렵더라도 유튜브는 계속해달라” “좋은 사람은 추천” 등 응원의 메시지가 이어졌다.
김유민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
임성근이 방송 활동을 중단한 이유는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로