LG엔솔 김동명 "위기를 기회로"

방금 들어온 뉴스

LG엔솔 김동명 “위기를 기회로”

김지예 기자
김지예 기자
입력 2026-01-28 00:32
수정 2026-01-28 00:32
김동명 LG에너지솔루션 최고경영자(CEO) 사장. LG에너지솔루션 제공
김동명 LG에너지솔루션 최고경영자(CEO) 사장.
LG에너지솔루션 제공


김동명 LG에너지솔루션 최고경영자(CEO) 사장이 “급성장하는 에너지저장장치(ESS) 시장에서의 기회를 선점하기 위해 제품 다양성과 공급 안정성을 강화하겠다”며 “전기차 분야에서는 수익성과 리스크를 안정적으로 관리하며 중장기 제품 경쟁력을 확실하게 갖춰 나갈 것”이라고 밝혔다.

27일 LG에너지솔루션에 따르면 그는 전날 서울 여의도에서 열린 ‘2026 파트너스 데이’에서 “올해는 포트폴리오 리밸런싱과 운영 효율화를 통해 그동안의 노력을 실질적 성과로 구체화하는 데 집중할 계획”이라며 이같이 말했다.

김 사장은 ﻿“함께 힘을 모아 지금 우리가 겪는 산업의 조정기를 더 큰 성장을 위한 기회로 만들자”고 덧붙였다.

김지예 기자
2026-01-28 23면
