KDB생명 대표 김병철 내정

방금 들어온 뉴스

KDB생명 대표 김병철 내정

황인주 기자
황인주 기자
입력 2026-01-07 01:10
수정 2026-01-07 01:10
이미지 확대
김병철 KDB생명 신임 대표이사 내정자. KDB생명 제공
김병철 KDB생명 신임 대표이사 내정자.
KDB생명 제공


한국산업은행 자회사인 KDB생명 신임 대표이사 사장에 김병철 KDB생명 수석부사장이 내정됐다.

6일 금융권에 따르면 KDB생명은 다음달 말쯤 주주총회를 열어 김 수석부사장을 대표로 선임할 예정이다. 임승태 현 대표의 임기는 지난해 3월 말 종료됐지만, 그동안 후임 인선이 지연돼 왔다.

1969년생인 김 내정자는 보험업계에 20년 이상 몸담은 ‘영업통’이다. 연세대를 졸업한 뒤 1999년 푸르덴셜생명에 입사했고, 메트라이프생명, ING생명, AIA생명 등을 거쳤다. KDB생명에 합류하기 전까지는 푸본현대생명 총괄 전무를 지냈다.

황인주 기자
2026-01-07 31면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로