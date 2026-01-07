KDB생명 대표 김병철 내정

이미지 확대
한국산업은행 자회사인 KDB생명 신임 대표이사 사장에 김병철 KDB생명 수석부사장이 내정됐다.
6일 금융권에 따르면 KDB생명은 다음달 말쯤 주주총회를 열어 김 수석부사장을 대표로 선임할 예정이다. 임승태 현 대표의 임기는 지난해 3월 말 종료됐지만, 그동안 후임 인선이 지연돼 왔다.
1969년생인 김 내정자는 보험업계에 20년 이상 몸담은 ‘영업통’이다. 연세대를 졸업한 뒤 1999년 푸르덴셜생명에 입사했고, 메트라이프생명, ING생명, AIA생명 등을 거쳤다. KDB생명에 합류하기 전까지는 푸본현대생명 총괄 전무를 지냈다.
