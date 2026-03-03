스포츠 브라 노출한 그 선수의 유니폼…무려 ‘3억원’에 팔렸다

네덜란드 레이르담 경기복, ‘3억 3000만원’ 낙찰

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 스피드 스케이팅 여자 1000m 금메달리스트 유타 레이르담(네덜란드)이 실제 착용했던 경기복이 약 3억원에 낙찰됐다.1일(현지시간) 네덜란드 NL타임즈에 따르면 레이르담이 이번 대회에서 착용한 경기복은 전날 19만 5000유로(약 3억 3358만원)에 낙찰됐다.이번 판매는 네덜란드 올림픽위원회와 유니폼 경매 사이트 ‘매치원셔츠’가 공동 주최한 대규모 경매의 일환으로 진행됐다.티즈멘 존더베이크 매치원셔츠 최고경영자(CEO)는 “단일 품목으로는 이례적인 금액”이라며 “레이르담의 경기복은 우리 플랫폼 역사상 최고가를 경신했다. 심지어 크리스티아누 호날두의 물품도 이 정도 금액에는 미치지 못했다”고 밝혔다.레이르담의 경기복은 경매 마감 직전 한 시간 동안 치열한 입찰 경쟁이 벌어졌다. 네덜란드 올림픽위원회는 “마감 한 시간 전까지만 해도 레이르담의 사인 경기복 최고 입찰가는 1만 유로를 조금 밑도는 수준이었다”고 설명했다.그런데 2명의 입찰자가 마지막 순간에 경쟁을 벌이면서 가격이 20만 유로에 육박하는 수준까지 치솟은 것이다.최종 낙찰자의 신원은 밝혀지지 않았으나, 경매 사이트에 따르면 네덜란드인인 것으로 알려졌다.수익금 대부분은 레이르담이 어린 시절 활동했던 빙상 클럽에 기부될 예정이다. 해당 클럽의 이사는 “이 수익금은 우리 클럽에 매우 큰 의미가 있다”며 “이제 더 많은 아이들이 스케이트를 즐길 수 있게 될 것”이라고 말했다. 클럽 회장 또한 “이 엄청난 금액을 어떻게 사용할지 신중하게 고민해야 한다는 책임감을 느낀다”고 했다.지난달 9일 이탈리아 밀라노에서 열린 동계 올림픽 스피드 스케이팅 여자 1000m 경기에서 1분 12초 31의 올림픽 신기록을 세우며 금메달을 딴 레이르담은 우승이 확정된 뒤 경기복 상의 지퍼를 내렸는데, 이때 안에 입은 흰색 스포츠 브라가 노출돼 화제를 모았다.그가 착용한 스포츠 브라는 글로벌 스포츠 브랜드 나이키 제품이다. 영국 신문 더 선은 마케팅 전문가들의 말을 인용해 “이때 전 세계 시청자들에게 보인 흰색 스포츠 브라의 홍보 효과는 100만 달러(약 14억 6690만원) 가치가 있다”고 평가하기도 했다.당시 레이르담의 노출 세리머니 이후 올림픽 광고 규정을 위반한 것 아니냐는 논란도 일었지만, 국제올림픽위원회(IOC)는 공식적으로 레이르담이 규정을 위반하지 않았다고 확인했다.한편 해당 경매에는 레이르담의 경기복 외에도 이번 대회 남자 쇼트트랙 3관왕 옌스 판트 바우트가 개회식 때 입었던 재킷, 그가 들었던 네덜란드 국기와 착용했던 경기복 등이 출품됐다. 스피드 스케이팅 여자 500m에서 우승한 펨케 콕도 경기복을 내놨다.네덜란드 국가대표 선수들의 기증품 19점이 출품된 이번 경매는 총 27만 5345유로(4억 7096만원)의 수익을 올렸다.