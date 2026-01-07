“마스가 명칭은 1년 넘는 스터디의 산물… 관세 타결 도움돼 자부심”

근정포장 받은 김의중 산업부 과장

이미지 확대 김의중 산업통상부 조선해양플랜트 과장. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 김의중 산업통상부 조선해양플랜트 과장. 서울신문 DB

2026-01-07 31면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“코러스 십빌딩(KOR-US Shipbuilding) 등 다양한 아이디어가 있었는데, 도널드 트럼프 미국 대통령의 구호 ‘마가’(MAGA·미국을 다시 위대하게)에 ‘십빌딩’을 추가해 마스가(MASGA·미국 조선업 재건)가 탄생했습니다.”한미 관세 협상 타결의 ‘열쇠’가 된 마스가 프로젝트를 제안한 김의중(50·행시 47회) 산업통상부 조선해양플랜트 과장이 6일 국가 훈장 ‘근정포장’을 수상했다.김 과장은 서울신문과의 통화에서 “한미 관세 협상에 조금이라도 도움이 됐다는 게 큰 자부심이다. 좋은 기억으로 남을 것 같다”고 소회를 밝혔다. 그러면서 공을 팀원들과 조직 전체로 돌렸다. 그는 “조선해양플랜트과 직원들과의 ‘팀워크’를 통해 마스가 프로젝트가 탄생한 만큼 개인의 상이라기보다 산업부 전체가 받는 상이라 생각한다”고 말했다.김 과장은 ‘마스가’라는 이름을 짓게 된 배경에 대해 “1년 이상 걸쳐 진행된 스터디의 산물”이라고 했다. 그는 2024년 2월 카를로스 델 토로 당시 미 해군성 장관이 방한해 거제 조선소를 살펴본 것을 계기로 미국이 조선업에 관심이 크다는 기류를 포착했다. 그때부터 조선 기업들로부터 미국과의 조선 협력과 관련한 의견을 청취했다. 이후 트럼프 2기 행정부가 출범과 동시에 관세 전쟁을 시작했고 이재명 정부가 대응에 나서면서 마스가 프로젝트 구상이 본격적으로 구체화됐다.김 과장은 “트럼프 대통령 취임 이후 우리가 조선 협력을 미리 준비하면 좋은 계기가 될 수 있지 않을까 싶었다”면서 “미국 시장은 중국이 들어갈 수 없는 시장이어서 한국 조선업계에 기회가 될 수 있겠다고 생각했다”고 전했다.화룡점정은 브랜드 ‘네이밍’이었다. 김 과장은 “코러스 십빌딩, 코러스 파트너십 등 다양한 아이디어가 거론됐으나 최종적으로 마스가가 당첨됐다”면서 “마가에 재건의 의미가 담겨 있다는 점을 고려해 ‘십빌딩’을 추가하면 발음하기도 좋아 계속 따라다닐 거라 생각했다”고 말했다.김 과장은 앞으로도 새로운 ‘조선 르네상스’의 발판을 마련하는 데 힘쓰겠다고 다짐했다. 그는 “한 번도 들어가 보지 못한 미국이라는 새로운 시장을 매개로 K조선 성공 스토리가 계속 끊기지 않고 쓰일 수 있도록 조선 업계의 발판을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.