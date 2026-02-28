김정은 “특별한 선물”…아빠 옆에서 저격소총 쏘는 김주애 [포착]

김정은, 간부들에 소총 선물…주애 동행

北, 주애 소총사격 ‘독사진’ 이례적 공개

김여정, 당 총무부장 임명 공식 확인

이미지 확대 김정은 국무위원장이 27일 주요간부들에게 저격수보총을 선물하고 사격장에서 저격무기 사격을 한 가운데 김위원장의 딸 주애가 저격총을 조준한 모습을 이례적으로 공개했다. 조선중앙통신이 28일 보도했다. 2026.2.28 평양 조선중앙통신 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 김정은 국무위원장이 27일 주요간부들에게 저격수보총을 선물하고 사격장에서 저격무기 사격을 한 가운데 김위원장의 딸 주애가 저격총을 조준한 모습을 이례적으로 공개했다. 조선중앙통신이 28일 보도했다. 2026.2.28 평양 조선중앙통신 연합뉴스

북한 노동당 9차 대회에서 당 부장으로 승진한 김정은 국무위원장의 동생 김여정이 당 총무부장을 맡은 사실이 확인됐다. 김 위원장은 김여정 등 이번에 새로 선출된 주요 간부들에게 새로 개발한 저격소총을 선물했다.조선중앙통신은 28일 김 위원장이 전날 당 중앙위원회 본부에서 주요 지도간부들과 군사지휘관을 만나 신형 저격수보총(소총)을 수여했다고 보도하면서 선물을 받은 김여정을 ‘당중앙위원회 총무부장’이라고 언급했다.당 선전선동부 부부장으로 각종 대외 메시지를 내며 ‘김정은의 입’ 역할을 해온 김여정은 당대회 기간인 지난 23일 당 제9기 제1차 전원회의에서 노동당 부장에 올랐다. 당시 북한 매체들은 직함을 단순히 ‘당 부장’으로만 표기했는데, 이번 보도를 통해 총무부를 책임지게 됐다는 것이 처음 공개됐다.당 내부 운영과 행정 실무를 맡는 것으로 보이는 노동당 총무부를 김여정이 관할하게 되면서 그의 당내 권한은 더욱 커졌을 것으로 해석된다.전날 소총 수여식에서 김 위원장은 “동무들을 위해 개인적으로 특별한 선물을 준비하였다”며 “우리 국방과학원이 새로 개발 생산한 이 새세대 저격수보총은 정말로 훌륭한 무기이다. 이 선물은 조국과 인민을 위해 복무하는 동무들의 남다른 수고에 대한 평가이고 절대적인 신뢰심의 표시”라고 말했다.그러면서 “나는 동무들이 앞으로도 우리 위업의 승리적 전진을 위해 직책상의 의무를 책임적으로 수행해주기 바란다”고 당부했다.김 위원장은 간부들에게 무기증서를 직접 수여했으며 함께 사격장에서 사격하며 시간을 보내고 기념사진도 찍었다.특히 눈에 띄는 것은 북한 매체가 공개한 소총 수여식과 사격, 기념사진 촬영에 김 위원장의 딸 주애도 동행했다는 점이다. 북한 매체는 주애가 소총을 조준 사격하는 모습의 단독사진도 이례적으로 공개했다.주애가 무기증서를 집어 들며 김 위원장 옆에서 수여를 돕는 듯한 모습이나 사격하는 김 위원장 옆에서 망원경을 보고 있는 모습 등도 공개됐다.국가정보원이 최근 주애가 후계 ‘내정 단계’에 들어섰다고 국회에 보고하면서 북한이 이번 당대회를 계기로 후계 구도를 공식화할지 관심이 쏠렸다. 그러나 북한 매체들은 당대회 기간 주애의 공식 직책을 언급하지 않았다. 아직 주애의 나이가 노동당 당원 가입 최소 연령인 18세에 미치지 못한다는 점 등이 영향을 준 것으로 풀이된다.한편 김 위원장은 이번 당대회에서 한국을 “철저한 적대국, 영원한 적”으로 규정하고, “대한민국과 상론(서로 논의)할 일이 전혀 없으며, 한국을 동족이라는 범주에서 명확히 배제할 것”이라는 입장을 밝혔다.