임재범 “40주년 공연 끝으로 무대 떠난다”

‘고해’ 등 수많은 명곡으로 사랑받은 가수 임재범(64)이 가요계 은퇴를 선언했다.4일 소속사 블루씨드엔터테인먼트에 따르면 현재 40주년 전국투어 콘서트 ‘나는 임재범이다’를 진행하고 있는 임재범은 이번 투어를 끝으로 무대를 떠난다는 의사를 밝혔다.1986년 밴드 시나위 1집으로 데뷔한 임재범은 특유의 남성적이고 거친 목소리로 .‘너를 위해’, ‘비상’, ‘사랑보다 깊은 상처’ 등 여러 히트곡을 남겼다. 2011년 MBC 음악 경연 프로그램 ‘나는 가수다’에 출연해 ‘여러분’(윤복희)을 재편곡한 노래로 화제를 모았다. 지난해 9월에는 신곡 ‘인사’를 발표하기도 했다.임재범은 지난해 11월 29일 대구를 시작으로 인천, 부산 등지에서 전국투어 콘서트를 열고 있다. 서울 공연은 오는 17·18일 송파구 올림픽공원 케이스포(KSPO)돔에서 열린다.현재 JTBC 음악 경연 프로그램 ‘싱어게인 4’에서 심사위원으로 출연하고 있는 임재범은 이날 JTBC 뉴스룸에 출연해 “많은 시간, 참 많은 생각을 해봤는데 이번 40주년 공연을 끝으로 무대를 떠나려고 한다”고 말했다.