음성 생활용품 공장 화재 현장서 시신 1구 발견..현재 진화율 90%

충북 음성군의 생활용품 제조 공장 화재 현장에서 실종된 근로자로 추정되는 시신 1구가 발견됐다.31일 오전 9시 현재 화재진화율은 90%며 실종된 또 다른 직원 1명을 찾기 위한 수색작업이 진행 중이다.소방 당국은 이날 오전 0시 39분쯤 이 공장 A동 2층 계단에서 신원을 알 수 없는 시신 1구를 발견했다.경찰은 화재 당시 실종됐던 외국인 직원 2명 중 1명의 시신으로 추정하고 국립과학수사연구원에 신원 확인을 의뢰했다.경찰은 실종된 또 다른 직원 1명을 찾기 위해 특수대응단 구조대 52명을 투입해 정밀 수색작업을 벌이고 있다.화재 당시 공장에는 근로자 83명이 있었는데 81명은 대피하고 2명의 소재가 불분명한 상태였다.실종된 직원 2명은 카자흐스탄 국적 50대 남성과 네팔 국적 20대 남성으로 알려졌다.공장 화재는 전날 오후 2시 55분쯤 발생했다.오후 3시 3분 현장에 도착한 소방 당국은 오후 3시 25분 대응 2단계를 발령하고 인원 619명, 헬기 6대 등 장비 109대, 무인 소방 로봇까지 투입했다.하지만 기저귀와 생리대를 생산하는 공장이다 보니 내부에 다량의 펄프가 있어 연소가 빠르고 유독가스가 심해 진압에 어려움을 겪었다.공장 5개 동 가운데 3개 동이 전소했고, 인근 3개 공장 일부도 피해를 봤다.소방 당국 관계자는 “오전 9시 현재 진화율은 90%며 가열로 인해 건물이 붕괴돼 있는 상태라 인명 검색에 어려움이 많다”며 “화재원인은 아직 밝혀지지 않았다”고 말했다.