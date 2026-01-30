SK하이닉스 86만원대 신고가에 전원주 소환…“2만원대 매수, 절대 안 팔아”

“10여년 전 SK하이닉스 주식 2만원대 구입”

수익률 4200％…‘자산 800억원대’ 추산도

이미지 확대 SK하이닉스 주가가 지난 29일 86만 1000원으로 마감하며 해당 주식을 2만원대에 매수한 것으로 알려진 배우 전원주(86)가 주목받고 있다. tvN ‘유 퀴즈 온 더 블록’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 SK하이닉스 주가가 지난 29일 86만 1000원으로 마감하며 해당 주식을 2만원대에 매수한 것으로 알려진 배우 전원주(86)가 주목받고 있다. tvN ‘유 퀴즈 온 더 블록’ 캡처

이미지 확대 2일 SK하이닉스 주가가 장중 한때 주당 40만원을 돌파하며 사상 최고치를 기록한 가운데 배우 전원주가 14년 전인 2011년쯤 SK그룹에 인수되기 전 하이닉스에 투자한 일이 재조명받고 있다.유튜브 채널 ‘스발바르 저장고’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 2일 SK하이닉스 주가가 장중 한때 주당 40만원을 돌파하며 사상 최고치를 기록한 가운데 배우 전원주가 14년 전인 2011년쯤 SK그룹에 인수되기 전 하이닉스에 투자한 일이 재조명받고 있다.유튜브 채널 ‘스발바르 저장고’ 캡처

이미지 확대 SK하이닉스 주가가 지난 29일 86만 1000원으로 마감하며 해당 주식을 2만원대에 매수한 것으로 알려진 배우 전원주(86)가 주목받고 있다. KBS 2TV ‘사장님 귀는 당나귀 귀’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 SK하이닉스 주가가 지난 29일 86만 1000원으로 마감하며 해당 주식을 2만원대에 매수한 것으로 알려진 배우 전원주(86)가 주목받고 있다. KBS 2TV ‘사장님 귀는 당나귀 귀’ 캡처

이미지 확대 경기도 이천시 SK하이닉스 본사 모습. 2024.07.25. 닫기 이미지 확대 보기 경기도 이천시 SK하이닉스 본사 모습. 2024.07.25.

SK하이닉스 주가가 29일 장 초반 급등세를 보이며 52주 신고가를 갈아치웠다. 주가가 연일 강세를 이어가자 과거 2만원대에 해당 주식을 매수해 장기 보유 중인 것으로 알려진 배우 전원주(86)가 주목받고 있다.이날 SK하이닉스는 실적 발표로 주가가 91만원까지 올랐다. 장초 8.20% 급등해 91만원을 터치했다가 전 거래일보다 2만원(2.38%) 오른 86만 1000원에 거래를 마쳤다.배우 전원주는 지난해 12월 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블록’에 출연해 SK하이닉스 주식을 2011년 2만원대에 사서 현재까지 보유하고 있다고 밝혔다.그는 처음 주식을 시작하게 된 계기에 대해 1987년 증권 회사를 다니던 동생의 권유로 500만원으로 시작했다고 밝혔다. 투자 이후 객장을 자주 드나들면서 꾸준히 정보를 수집한 끝에 현재 수익률만 600% 이상을 기록한다고 밝혔다.전원주는 앞서 2021년 투자 전문 예능 프로그램인 카카오TV ‘개미는 오늘도 뚠뚠3’에도 출연해 “SK하이닉스 주식을 10년 이상 보유 중인 장기 투자자”라고 밝힌 바 있다.전원주가 구매한 시기는 하이닉스가 SK그룹에 인수되기 전인 2011년 초다. 당시 매입 단가는 2만원대였다. 만약 전원주가 SK하이닉스 주식을 아직 그대로 보유하고 있다면 수익률이 4200％를 웃돈다는 계산이 나온다. 원금의 40배가 넘는 수준이다.SK하이닉스에 투자한 이유에 대해 전원주는 “해당 회사에 강의를 갔다가 직원들하고 같이 밥을 먹게 됐다”며 “직원들이 굉장히 실력파더라”고 설명했다.이어 “회사가 단단했고 그걸 믿었다”며 “주주총회를 가도 그냥 듣기만 하는 게 아니라 직원들의 표정 이런 걸 다 보면서 회사의 진정성을 파악하려 노력했다”고 강조했다.그러면서 “회사를 보고 들어가되 빨리 팔면 안 된다”며 “아까운 돈, 급히 쓸 돈으로 들어가면 안 되고 ‘넣고 한참 있어도 된다’ 하는 돈을 넣어야 한다”고 조언했다.전원주는 지난해 3월 KBS 2TV ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에서도 박명수가 “시드머니 45만원으로 시작한 주식으로 몇십억을 벌었다는 이야기를 듣고 깜짝 놀랐다. 아직도 가지고 있냐”는 박명수의 질문에 “나는 절대 안 판다”고 답하며 여전히 보유하고 있음을 밝혔다.올해에도 SK하이닉스 주가가 연일 신고가를 새로 쓰며 각종 인터넷 커뮤니티와 소셜미디어에서는 전원주가 아직까지 해당 주식을 보유하고 있는지에 큰 관심이 쏠리고 있는 상황이다. 그대로 갖고 있다면 주식 자산 규모가 800억원대에 이를 것이라는 추산도 나왔다. 다만 해당 수치는 공식적으로 확인된 바는 없다.한편 SK하이닉스는 인공지능(AI) 메모리 중심 사업 전략을 바탕으로 사상 최대 실적을 거뒀다.지난 28일 SK하이닉스는 지난해 연간 매출 97조 1467억원, 영업이익 47조 2063억원, 순이익 42조 9479억원을 기록했다고 밝혔다. 영업이익률은 49%, 순이익률은 44%다. 기존 최고 기록이었던 2024년보다 매출은 30조원 넘게 늘었고, 영업이익은 두 배 가까이 올랐다.SK하이닉스는 처음으로 삼성전자의 영업이익을 추월했다. 삼성전자의 지난해 전사 영업이익은 43조 6011억원이다. 분기 기준으로는 SK하이닉스가 앞선 적 있었지만, 연간 실적 기준으로는 이번이 처음이다.이번 실적에 대해 SK하이닉스는 “인공지능(AI) 중심으로 재편되는 수요 구조에 맞춰 기술 경쟁력 강화와 고부가 제품 비중을 확대해 수익성과 성장성을 동시에 확보한 전략적 대응의 결과”라며 “2025년은 세계 최고 수준의 기술 경쟁력을 다시 한번 입증한 해였다”고 자평했다.금융투자업계에서는 SK하이닉스 목표 주가를 잇따라 상향 조정하고 있다. SK증권은 SK하이닉스의 목표 주가를 100만원에서 150만원으로 대폭 높여 잡았다. 미국 투자은행 시티그룹 역시 SK하이닉스 목표주가를 기존 대비 56% 상향한 140만원으로 제시하며 ‘매수’ 의견을 유지했다.