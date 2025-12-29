50여년을 한옥 건축 한 길…김정락 대목장 별세

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

50여년을 한옥 건축 한 길…김정락 대목장 별세

손원천 기자
손원천 기자
입력 2025-12-29 21:04
수정 2025-12-29 21:04
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
김정락 대목장. 국가유산포털.
김정락 대목장. 국가유산포털.


50여 년간 호남 지역의 한옥 건축을 주로 지어온 척당 김정락 대목장이 29일 오전 1시 10분께 전북 부안군 노인요양병원에서 별세했다. 90세. 대목장(大木匠)은 집 짓는 일부터 재목을 마름질하고 다듬는 공술(工術) 일체를 기법에 따라 발휘하는 목수를 말한다. 문짝이나 가구 등을 만드는 소목장과 구분해서 대목장이라고 한다.

부안에서 태어난 고인은 서당에 다닐 때부터 도편수 김형오, 김영선, 국가무형유산 대목장 고택영 등을 사사했다. 전북 전주 한옥체험관 세화관, 김제 대성리 학성강당, 정읍 고부향교, 임실 필봉농악전수관, 전주 부채문화관, 부산 여산 송씨 세덕서원, 충남 거익선생 신도비각 등을 짓거나 수리했다.

유족은 부인 강연순 씨와 사이에 2남 6녀(김춘화·계화·택호·명화·경화·순화·만숙·동석)와 사위 노환도·안병일·이광재·이준화·나재희(MBC 조명감독) 씨, 며느리 김미경·황희정 씨 등이 있다. 빈소는 부안 호남장례식장 1호실이며, 발인은 31일 오전 10시다. (063)581-1004.

손원천 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
척당 김정락 대목장이 주로 건축한 지역은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
탈모약에 대한 건강보험 적용 어떻게 생각하시나요?
이재명 대통령이 보건복지부 업무보고에서 “탈모는 생존의 문제”라며 보건복지부에 탈모 치료제 건강보험 적용을 검토하라고 지시했다. 대통령의 발언을 계기로 탈모를 질병으로 볼 것인지, 미용의 영역으로 볼 것인지를 둘러싼 논쟁이 정치권과 의료계, 온라인 커뮤니티로 빠르게 확산하고 있다. 당신의 생각은?
1. 건강보험 적용이 돼야한다.
2. 건강보험 적용을 해선 안된다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로