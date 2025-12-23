문화예술교육진흥원장에 임진택

이미지 확대
임진택 신임 한국문화예술교육진흥원 원장.
문화체육관광부 제공
문화체육관광부는 한국문화예술교육진흥원 신임 원장에 임진택 전 경기아트센터 이사장을, 신임 이사장에 강헌 전 경기문화재단 대표를 임명했다고 22일 밝혔다. 신임 원장과 이사장의 임기는 2028년 12월까지 각각 3년이다.
임 신임 원장은 1998년 옥관문화훈장을 수훈한 연극 연출가이자 판소리 명창이다. 한국예술종합학교 전통예술원 겸임교수 직을 맡아 후학을 양성하고 경기아트센터 이사장으로서 문화예술 전문기관 경영자로도 활동했다.
대중음악 평론가이자 교육가인 강 신임 이사장은 20여년간 성균관대, 단국대 등에서 후학을 양성했고 경기문화재단 대표이사, 한국광역문화재단연합회 5대 회장 등을 역임했다.
