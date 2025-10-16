‘예술인 얼굴 전문’ 육명심 사진작가 별세

방금 들어온 뉴스

'예술인 얼굴 전문' 육명심 사진작가 별세

윤수경 기자
윤수경 기자
입력 2025-10-16 01:02
수정 2025-10-16 01:02
육명심 사진작가. 연합뉴스
육명심 사진작가.
시인 박두진, 김춘수 등 한국 대표 문인을 비롯해 여러 예술인의 얼굴을 카메라에 담았던 육명심 사진작가가 15일 별세했다. 93세. 고인은 1965년 지역 신문의 사진 콘테스트에 입선한 것을 계기로 ‘동아국제사진살롱전’, ‘동아사진콘테스트’, ‘대한민국미술전람회’ 등에서 수상하며 사진계 경력을 쌓았다. 1967년 박두진이 시집 ‘하얀 날개’를 펴낼 때 사진을 찍은 것을 계기로 한국 대표 문인들을 촬영했다. 1972년부터는 ‘예술가의 초상 시리즈’를 본격화하며 장욱진 화백을 비롯해 화가와 음악인, 연극인, 영화인을 촬영했다. 서라벌예술대, 신구대, 서울예술대, 홍익대﻿에서 후학 양성에 힘썼﻿다. 유족으로는 부인 이명희(전 청담초교 교장)씨와 육은정, 현수씨가 있다. 빈소는 서울 강남세브란스병원에 마련됐다. 발인은 17일. (02)2019-4000

윤수경 기자
2025-10-16 27면
위로