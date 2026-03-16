[김동완의 오늘의 운세] 2026년 3월 16일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 3월 16일

입력 2026-03-16 00:37
수정 2026-03-16 00:37
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48년생 : 정도를 지키고 마음을 비우는 게 좋다.

60년생 : 명예운이 강한 날이다.

72년생 : 욕심이 손해를 부른다.

84년생 : 사업이 활발해진다.

96년생 : 친구 도움으로 어려운 일이 해결된다.



49년생 : 순리에 따르면 뜻밖의 재물운이 있다.

61년생 : 마음을 여유롭게 갖는게 길하다.

73년생 : 집안에 기쁜 일이 있다.

85년생 : 성공하고 좋은 일이 생긴다.

97년생 : 무모한 경쟁은 피하는 게 좋다.

호랑이

50년생 : 부러울 게 없는 신세이다.

62년생 : 좋은 일은 밖으로 이야기 하지 않는 것이 길하다.

74년생 : 순리에 따르면 뜻밖의 재물운이 있다.

86년생 : 꾸준히 밀고 나가는 게 좋다.

98년생 : 상대를 얕보지 않는 게 좋다.

토끼

51년생 : 이동운이 별로 없다.

63년생 : 손해만 있는 날이다.

75년생 : 작은 이익이 있는 날이다.

87년생 : 많은 사람들이 따라준다.

99년생 : 확실하게 계획을 세우는 게 좋다.



52년생 : 분수를 지키고 허욕은 없애는 게 좋다.

64년생 : 열심히 하면 소득이 크다.

76년생 : 너무 뜸들이면 불리하다.

88년생 : 친구와의 관계가 멀어질 수 있다.

00년생 : 차분한 휴식이 필요하다.



53년생 : 기분에 들뜨다 건강을 해칠 수 있다.

65년생 : 모든 일에 운이 상승하는 날이다.

77년생 : 모든 일이 마음대로 된다.

89년생 : 마음이 불안하면 모든 일이 막힌다.

01년생 : 결정은 유리하게 될 것 같다.



54년생 : 감정을 잘 조절하는 게 좋다.

66년생 : 친한 사람이 시비를 붙일 수 있다.

78년생 : 다른 일에 투자하거나 손대지 않는 게 좋겠다.

90년생 : 정보를 잘 활용하는 게 좋다.

02년생 : 새로운 일거리가 들어온다.



43년생 : 그런대로 무난하다.

55년생 : 분수만 지킨다면 행운이 있다.

67년생 : 일의 성과가 전혀 없을 수 있다.

79년생 : 적극적으로 돌격하는 게 좋다.

91년생 : 이득이 없으면 안정이 제일이다.

원숭이

44년생 : 재물이 풍만하니 운기가 왕성하다.

56년생 : 시기를 놓치지 않는 게 좋다.

68년생 : 투자는 신중히 하는 게 좋겠다.

80년생 : 약속한 일에 차질이 생길 수 있다.

92년생 : 건강 문제에 신경 쓰는 것이 좋겠다.



45년생 : 구설수에 오를까 두렵다.

57년생 : 여행은 삼가는 게 좋다.

69년생 : 의지를 갖고 밀어붙이면 성공한다.

81년생 : 마음을 새롭게 하고 힘을 내면 희망이 있다.

93년생 : 새로운 일로 바빠진다.



46년생 : 행운이 따른다.

58년생 : 기쁜 일이 생긴다.

70년생 : 친구와 사이가 좋아진다.

82년생 : 매사 서두르지 말고 천천히 하는 게 좋다.

94년생 : 친구와 사소한 일로 말다툼이 있을 수 있다.

돼지

47년생 : 남의 일에 간섭하지 않는 게 좋다.

59년생 : 상대의 의견을 존중하면 행운이 따른다.

71년생 : 침착하게 행동하는 게 필요하다.

83년생 : 노력한 만큼 성과가 크다.

95년생 : 새로운 일을 시작하는 게 좋다.
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