블핑 제니 "한글 아름다움 세계에 알릴 것"

블핑 제니 "한글 아름다움 세계에 알릴 것"

이은주 기자
이은주 기자
입력 2025-10-09 23:59
수정 2025-10-10 00:33
한글날 맞아 ‘젠 세리프’ 글꼴 출시

신규 한글 글꼴 ‘젠 세리프’(ZEN SERIF)
신규 한글 글꼴 ‘젠 세리프’(ZEN SERIF)


세계적인 K팝 걸그룹 블랙핑크의 제니(29·본명 김제니)가 한글날을 맞아 한글의 아름다움을 알리는 글꼴을 공개했다. 소속사 OA엔터테인먼트는 9일 신규 한글 글꼴 ‘젠 세리프’(ZEN SERIF)를 무료 배포한다고 밝혔다.

‘젠 세리프’는 서양의 전통 서체인 블랙레터와 한글을 결합한 글꼴로 딱딱한 인상을 덜어 내고 유연한 곡선을 더한 것이 특징이다. 글꼴은 OA엔터테인먼트 공식 홈페이지 등에서 내려받을 수 있다. 인스타그램 내 숏폼 영상 편집 애플리케이션 ‘에디트’에서도 이 글꼴을 사용할 수 있다. 에디트에 한글 글꼴이 등록된 것은 이번이 처음이라고 OA 측은 설명했다.

OA 측은 “제니는 첫 정규앨범 수록곡 ‘서울 시티’에서도 한국의 멋을 알리는 등 한국에 대한 특별한 사랑과 자부심을 드러냈다”고 설명했다.

2025 서울관광 명예홍보대사로 위촉된 제니는 캠페인 영상에 출연해 서울의 다양한 관광 명소를 소개하기도 했다.

제니는 현재 블랙핑크 월드투어 ‘데드라인’으로 전 세계 팬들을 만나고 있다. 블랙핑크는 지난 8월 영국 런던 웸블리 스타디움에서 한국 걸그룹 최초로 공연을 펼쳐 화제를 모았다.
이은주 기자
2025-10-10 32면
