‘비철금속 거목’ 최창걸 고려아연 명예회장 별세

고려아연 제공

2025-10-09 27면

비철금속 제련업의 불모지였던 한국에서 고려아연을 세계 1위 비철금속 분야 기업으로 끌어올린 최창걸 고려아연 명예회장이 지난 6일 숙환으로 별세했다. 84세.8일 고려아연에 따르면 최 명예회장은 서울대병원에서 치료받던 중 타계했다. 임종은 부인 유중근 여사(전 대한적십자사 총재)와 아들 최윤범 고려아연 회장 등이 지켰다.1941년 황해도 봉산에서 태어난 고인은 고려아연 창업주인 고(故) 최기호 선대 회장의 차남으로, 경기고와 서울대 경제학과를 졸업한 뒤 미국 컬럼비아대에서 경영학석사(MBA)를 취득했다. 1973년 귀국 후 부친의 뜻을 이어 1974년 고려아연 창립에 참여했다.자금과 기술이 모두 부족하던 시절 고인은 국제금융공사(IFC) 투자를 유치해 1978년 온산제련소를 완공했다. 그는 ‘정도 경영만이 살길’이라는 철학으로 일관했다.외환위기와 금융위기 때도 구조조정 없이 고용을 지켰고 38년 무분규·102분기 연속 흑자를 이어 갔다.고인이 추진한 기술 혁신과 장기 투자로 고려아연의 아연 생산능력은 연 5만t에서 65만t으로, 매출은 100억원대에서 12조원대로 늘어나는 등 명실상부한 세계 최대 비철 기업으로 성장했다.장례는 회사장으로 치러진다. 빈소는 서울아산병원 장례식장이며 영결식은 10일 진행된다.